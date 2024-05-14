Самокатчик, пересекавший дорогу не в том месте, попал под трамвай

Вчера в 03.24 произошло дорожное происшествие в Вильянди у дома по улице Парги, 3-б. 30-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, ехавший на микромобиле Microcar, отклонился с дороги вправо и врезался в столб уличного освещения. Водителя и пассажира, 32-летнюю женщину, доставили в больницу.

В 08.50 произошло дорожное происшествие в Таллинне около дома по Петербургскому шоссе, 24. Трамвай CAF Urbos, которым управляла 52-летняя женщина, сбил 39-летнего мужчину, который пересекал нерегулируемый пешеходный переход на личном электросамокате Ninebot E45E. Самокатчика доставили в больницу.

В 12.30 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по Кадака теэ, 163. 30-летняя женщина, ехавшая на электросамокате, потеряла управление и упала. Женщину доставили в больницу.

В 13.19 произошло дорожное происшествие в Йыгеваском уезде в волости Йыгева на 10-м километре шоссе Йыгева-Муствеэ. 74-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем Nissan Note, совершая обгон, столкнулся с ехавшим по встречной полосе грузовым автомобилем Scania R500, за рулем которого находился 54-летний мужчина. Водитель Nissan погиб на месте происшествия. Пассажира легкового автомобиля, 64-летнюю женщину, доставили в больницу.

В 17.40 произошло дорожное происшествие в Таллинне на перекрестке улиц Техника и Роху. 82-летний мужчина, находясь за рулем легкового автомобиля Mitsubishi Space Wagon, наехал на 28-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешехода доставили в больницу.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.