Загрязнение нефтепродуктами на Штромке оказалось более масштабным, чем предполагалось

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур, прошлой весной из-под воды выкопали более 250 тонн загрязненной почвы. „В ходе первого этапа работ ликвидировали загрязнение, находящееся под водой и нашли вызвавшую загрязнение старую трассу. В рамках второго этапа работ выкопали примерно две трети этой водосточной трубы и на утилизацию отправили около 1500 тонны загрязненного материала“, — сказала Таммур.

По словам старейшины, ликвидация масляного загрязнения со Штромки вторым этапом не завершится. „На сегодняшний день ликвидировано более 100 метров трассы, но так как в течение работ обнаружили на почти 800 тонн больше загрязненной почвы, чем было спрогнозировано в исследовании загрязнения, работы придется продолжить. Поскольку объем загрязнения оказался больше, увеличивается и стоимость работ. Согласно Закону о государственных закупках, из-за удорожания работ нельзя в рамках того же договора сразу убрать всю трубу. Оставшаяся часть старой трассы, длинной в 55 метров, будет выкопана в ходе следующего, третьего этапа работ“, — пояснила Таммур и добавила, что трубу забетонировали, чтобы загрязнение не распространилось дальше.

„Территорию привели в порядок и на время пляжного сезона мы не планируем строительных работ на Штромке“, - сказала старейшина.

Второй этап работ по ликвидации загрязнения нефтяными продуктами на Штромке начался осенью 2023 года с проведения исследования загрязнения. На основе исследования был составлен план ликвидации загрязнения, согласно которому выполнили работы. Исследование загрязнения и план ликвидации составило предприятие Kobras OÜ. Второй этап работ по ликвидации загрязнения провело Infragreen OÜ, надзор собственника осуществил Infragate Eesti AS.

Проведение работ по ликвидации загрязнения финансирует город Таллинн и Центр инвестиций в окружающую среду в рамках программы окружающей среды.

В конце июня 2022 года на пляже Штромка под водой было обнаружено загрязнение нефтепродуктами. Исследование показало, что загрязнение, скорее всего, происходит из старого трубопровода, куда десятки лет назад нефтепродукты попали из котельных, работавших на жидком топливе. В ходе проведенных весной 2023 года работ по ликвидации загрязнения с пляжа было выкопано и отправлено на утилизацию более 250 тонн грунта. В течение работ нашли трубу, которая не использовалась десятки лет и была в основном наполнена остаточными продуктами топлива. В ходе второго этапа работ по ликвидации загрязнения убрали ⅔ этой трубы и забетонировали отверстие оставшейся трассы.

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