Загрязнение нефтепродуктами на Штромке оказалось более масштабным, чем предполагалось
В парке на Штромке завершился второй этап работ по ликвидации масляного загрязнения. В прошлом году удалили загрязнение под водой, в ходе работ второго этапа ликвидировали большую часть неиспользуемой водосточной трубы, которая и являлась источником загрязнения.
По словам старейшины Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур, прошлой весной из-под воды выкопали более 250 тонн загрязненной почвы. „В ходе первого этапа работ ликвидировали загрязнение, находящееся под водой и нашли вызвавшую загрязнение старую трассу. В рамках второго этапа работ выкопали примерно две трети этой водосточной трубы и на утилизацию отправили около 1500 тонны загрязненного материала“, — сказала Таммур.
По словам старейшины, ликвидация масляного загрязнения со Штромки вторым этапом не завершится. „На сегодняшний день ликвидировано более 100 метров трассы, но так как в течение работ обнаружили на почти 800 тонн больше загрязненной почвы, чем было спрогнозировано в исследовании загрязнения, работы придется продолжить. Поскольку объем загрязнения оказался больше, увеличивается и стоимость работ. Согласно Закону о государственных закупках, из-за удорожания работ нельзя в рамках того же договора сразу убрать всю трубу. Оставшаяся часть старой трассы, длинной в 55 метров, будет выкопана в ходе следующего, третьего этапа работ“, — пояснила Таммур и добавила, что трубу забетонировали, чтобы загрязнение не распространилось дальше.
„Территорию привели в порядок и на время пляжного сезона мы не планируем строительных работ на Штромке“, - сказала старейшина.
Второй этап работ по ликвидации загрязнения нефтяными продуктами на Штромке начался осенью 2023 года с проведения исследования загрязнения. На основе исследования был составлен план ликвидации загрязнения, согласно которому выполнили работы. Исследование загрязнения и план ликвидации составило предприятие Kobras OÜ. Второй этап работ по ликвидации загрязнения провело Infragreen OÜ, надзор собственника осуществил Infragate Eesti AS.
Проведение работ по ликвидации загрязнения финансирует город Таллинн и Центр инвестиций в окружающую среду в рамках программы окружающей среды.
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