Центристы и EKRE инициировали вотум недоверия министру экономики Тийту Рийсало

„Экономика Эстонии падает третий год подряд, причем спад экономики у нас – самый большой в ЕС. Экспорт эстонских товаров в прошлом году сократился на 20%, и пока не видно конца этой тенденции. В этом году Эстония стала единственной среди стран Балтии, чья экономика не росла, зато росли цены. Министр составил презентацию, в которой представлены планы экономического роста Эстонии, однако не было предпринято ни единого шага для того, чтобы эти планы были реализованы“, - сказала депутат парламентской фракции центристов Анастасия Коваленко-Кылварт.

В связи с лоббистской деятельностью некоторых предприятий вызывает сомнения прозрачность работы политиков Eesti 200 и чиновников министерства экономики. „Защита предприятиями своих экономических интересов – вполне нормальное явление в демократических странах, однако такого рода деятельность должна быть открытой. Непрозрачность принятия решений и связь принимаемых решений со спонсорами Eesti 200 – фирмой Bolt, бросают тень на управление сферой экономики“, - сказала Коваленко-Кылварт.

По словам председателя Консервативной народной партии Эстонии Мартина Хельме, правительство намерено сократить государственные расходы на сотни миллионов евро и ввести новые налоги, однако не было проведено анализа влияния подобных решений. „Экономическая политика, проводимая министром Тийтом Рийсало, не основывается на научном подходе. Когда цены растут, экономика падает, предприятия закрываются и сокращают работников, министр заявляет об отмене пособия по безработице. Таким образом тысячам людей грозит впасть в бедность“, - сказал Хельме.