Центристы и EKRE инициировали вотум недоверия министру экономики Тийту Рийсало(6)
Фракции Центристской партии и Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) в Рийгикогу сегодня подадут заявление о вотуме недоверия министру экономики и инфотехнологий Тийту Рийсало, который, по их словам, не сумел предпринять никаких мер, чтобы остановить экономический спад. Политические решения Eesti 200, касающиеся интересов их спонсоров – Bolt, ставят под сомнение прозрачность управления сферой экономики, отмечается в пресс-релизе центристский фракции.
„Экономика Эстонии падает третий год подряд, причем спад экономики у нас – самый большой в ЕС. Экспорт эстонских товаров в прошлом году сократился на 20%, и пока не видно конца этой тенденции. В этом году Эстония стала единственной среди стран Балтии, чья экономика не росла, зато росли цены. Министр составил презентацию, в которой представлены планы экономического роста Эстонии, однако не было предпринято ни единого шага для того, чтобы эти планы были реализованы“, - сказала депутат парламентской фракции центристов Анастасия Коваленко-Кылварт.
В связи с лоббистской деятельностью некоторых предприятий вызывает сомнения прозрачность работы политиков Eesti 200 и чиновников министерства экономики. „Защита предприятиями своих экономических интересов – вполне нормальное явление в демократических странах, однако такого рода деятельность должна быть открытой. Непрозрачность принятия решений и связь принимаемых решений со спонсорами Eesti 200 – фирмой Bolt, бросают тень на управление сферой экономики“, - сказала Коваленко-Кылварт.
По словам председателя Консервативной народной партии Эстонии Мартина Хельме, правительство намерено сократить государственные расходы на сотни миллионов евро и ввести новые налоги, однако не было проведено анализа влияния подобных решений. „Экономическая политика, проводимая министром Тийтом Рийсало, не основывается на научном подходе. Когда цены растут, экономика падает, предприятия закрываются и сокращают работников, министр заявляет об отмене пособия по безработице. Таким образом тысячам людей грозит впасть в бедность“, - сказал Хельме.
Хельме отметил, что в сфере министра имеется еще ряд нерешенных проблем: происходили утечки данных из баз занимающегося генетическими тестами предприятия Asper Biogene, а также Apotheka. „Помимо этого министр нанес государству ущерб в размере 800 000 евро, когда решил прекратить сотрудничество с Украиной в сфере разработки приложения mRiik и начать весь процесс с нуля. Учитывая все эти обстоятельства, сложно доверять министру развитие проекта голосования с помощью мобильных телефонов. Вместо того, чтобы заниматься развитием персонального государства, что помогло бы сэкономить средства и спасти жизни, министр в сотрудничестве со спонсорами партии Eesti 200 занимался лишь разработкой некого долгосрочного плана“, - сказал Хельме.