Поправки к закону о дорожном движении направлены на первое чтение. Что изменится?

Председатель комиссии Прийт Ломп пояснил, что тротуар как общее пространство необходимо сделать более удобным для пешеходов. „Для того, чтобы сделать улицы более безопасными как для пешеходов, так и для водителей легких персональных транспортных средств, мы установим новые правила в отношении парковки электросамокатов и максимально допустимый уровень содержания в крови алкоголя для их водителей. При этом водители автомобилей в дальнейшем должны будут соблюдать безопасное боковое расстояние от водителей менее крупных транспортных средств и не смогут больше останавливаться на тротуарах“, – перечислил председатель.

Заместитель председателя комиссии по экономике Алексей Евграфов сказал, что понимает логику изменений, но отметил, что устанавливаемое в отношении моторных транспортных средств требование соблюдать безопасное боковое расстояние от водителя легкого персонального транспортного средства тяжело контролировать. „Разумеется, разумный водитель будет держаться на безопасном расстоянии от более уязвимого участника дорожного движения. Но кто и как будет отслеживать, составляло ли это расстояние при объезде метр или полтора?“ – спросил он. Представитель Министерства климата в ответ на это заметил, что с этим могут, например, помочь записи с камер наблюдения. Но тут речь идет и об общем призыве улучшить культуру вождения.