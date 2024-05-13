Поправки к закону о дорожном движении направлены на первое чтение. Что изменится?(5)
Председатель комиссии Прийт Ломп пояснил, что тротуар как общее пространство необходимо сделать более удобным для пешеходов. „Для того, чтобы сделать улицы более безопасными как для пешеходов, так и для водителей легких персональных транспортных средств, мы установим новые правила в отношении парковки электросамокатов и максимально допустимый уровень содержания в крови алкоголя для их водителей. При этом водители автомобилей в дальнейшем должны будут соблюдать безопасное боковое расстояние от водителей менее крупных транспортных средств и не смогут больше останавливаться на тротуарах“, – перечислил председатель.
Заместитель председателя комиссии по экономике Алексей Евграфов сказал, что понимает логику изменений, но отметил, что устанавливаемое в отношении моторных транспортных средств требование соблюдать безопасное боковое расстояние от водителя легкого персонального транспортного средства тяжело контролировать. „Разумеется, разумный водитель будет держаться на безопасном расстоянии от более уязвимого участника дорожного движения. Но кто и как будет отслеживать, составляло ли это расстояние при объезде метр или полтора?“ – спросил он. Представитель Министерства климата в ответ на это заметил, что с этим могут, например, помочь записи с камер наблюдения. Но тут речь идет и об общем призыве улучшить культуру вождения.
Согласно законопроекту, в дальнейшем парковать электросамокаты можно будет параллельно краю тротуара, по возможности на расстоянии не более 20 сантиметров от края. Ширина оставшегося доступного для движения пространства на тротуаре должна быть не менее полутора метров. Местное самоуправление может ограничить скорость движения самокатов в местах, где это необходимо, например, рядом с детскими садами или на улицах с активным движением. Также для водителя легкого персонального транспортного средства, велосипеда и мини-мопеда будет установлен максимально допустимый уровень алкоголя: 0,5 мг алкоголя в крови или 0,25 мг в одном литре выдыхаемого воздуха. До сих пор полиция при осуществлении контроля должна была давать субъективную оценку тому, находится ли человек в состоянии алкогольного опьянения или нет. Для повышения безопасности водитель моторного транспортного средства должен будет при объезде велосипедиста, водителя электросамоката или мини-мопеда соблюдать боковое расстояние в 1,5 метра.
Поправки вносятся и в правила остановки моторных транспортных средств на тротуарах. В дальнейшем это будет разрешено исключительно при наличии соответствующего разрешающего знака. Места для остановки и парковки с целью отгрузки товаров в дальнейшем смогут организовывать местное самоуправление, владелец земли или, например, квартирное товарищество. Для того, чтобы повлиять на нарушителей требований о парковке, будут повышены максимальные ставки штрафов, связанных с нарушением правил остановки и парковки.
В заседании принял участие министр климата Кристен Михал.
Комиссия по экономике внесла предложение включить первое чтение проекта закона о внесении изменений в Закон о дорожном движении и в Закон о полиции и пограничной охране (429 SE) в повестку дня пленарного заседания Рийгикогу 15 мая и завершить первое чтение.
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