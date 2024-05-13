ФОТО | Военная полиция показала людям свое вооружение и снаряжение

„Первое знакомство с местностью прошло у нас в феврале. Наше сотрудничество с директором школы Мыйзакюла и руководителем местного молодежного центра было плодотворным, – отметил капитан военной полиции Сийм Эдур. – Полагаю, наш ответный жест более чем уместен. Он позволит ознакомиться с вооружением и техникой военной полиции. На таких мероприятиях служебные собаки всегда вызывают большой интерес у детей“.

„Самые большие учения Сил обороны успешно стартовали. Мы были рады сотрудничеству и возможности внести свой вклад. Теперь у всех появилась отличная возможность познакомится поближе с вещами, которые не на виду: увидеть, какое вооружение и снаряжение вносит вклад в нашу оборону“, – сказал глава волости Мульги Имре Югомяе.

На центральной площади Мыйзакюла можно было увидеть вооружение военной полиции – пистолеты, автоматы, пистолеты-пулеметы, 40-мм гранатомет и снайперскую винтовку. Вдобавок военная полиция показала специальное снаряжение, внедорожник Mercedes-Benz GD, автомобиль оперативной службы и трех служебных собак по кличке Хабанеро, Марс и Шот.

Военная полиция Сил обороны обеспечивает порядок и дисциплину, занимается расследованием уголовных и дисциплинарных проступков. Вдобавок полицейские обеспечивают защиту отдельных персон как в Эстонии, так и за рубежом.

Крупнейшими годовыми учениями Сил обороны руководит Эстонская дивизия. В ходе маневров отрабатывается планирование и проведение военных операций, также улучшается взаимодействие между местными и иностранными подразделениями. В учениях участвуют как кадровые военные, так и военнослужащие срочной службы, резервисты, добровольцы Кайтселийта и солдаты союзников.

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