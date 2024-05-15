ПАНДЕМИЯ МОШЕННИЧЕСТВА | Людям обещают легкие деньги, втягивая в преступную деятельность. Всего-то нужно иметь банковский счет!

Какова их деятельность? Чужие деньги перемещаются посредством переводов, карточных операций или наличными передаются неизвестным лицам. В форме такой деятельности речь идет об оказании услуг преступному миру. Основываясь на статистике выявленных SEB финансовых махинаций, мы видим, что не будет преувеличением утверждать, что в среднем каждую неделю выявляется как минимум одно мошенничество.