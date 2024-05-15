15.05.2024, 07:25
ПАНДЕМИЯ МОШЕННИЧЕСТВА | Людям обещают легкие деньги, втягивая в преступную деятельность. Всего-то нужно иметь банковский счет!(9)
ФОТО: | Shutterstock.com via PuzzlePix
„Денежные мулы“ – так называют лиц, которые сознательно или неосознанно содействуют преступлению, т.е. перемещают чужие деньги через свой личный банковский счет, пишет Delfi Ärileht.
Какова их деятельность? Чужие деньги перемещаются посредством переводов, карточных операций или наличными передаются неизвестным лицам. В форме такой деятельности речь идет об оказании услуг преступному миру. Основываясь на статистике выявленных SEB финансовых махинаций, мы видим, что не будет преувеличением утверждать, что в среднем каждую неделю выявляется как минимум одно мошенничество.