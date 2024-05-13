Солнечный парк у шоссе Таллинн-Тарту заработает совсем скоро. Он будет скрыт от посторонних глаз

„Солнечный парк Кянну мощностью 3,3 МВт, который строится в поселке Вайда, начнет работу в конце мая. Принимая во внимание пожелания местного самоуправления и проживающих поблизости людей, мы решили привлечь к проекту ландшафтного архитектора, чтобы обеспечить визуальную маскировку солнечного парка. Парк останется скрытым как для едущих по шоссе Таллинн-Тарту, так и для жителей окрестностей, и, таким образом, лучше впишется в окружающую среду“, - рассказал исполнительный директор KC Energy Михкель Лооритс.

4 мая в рамках Семейного дня Kaamos вокруг солнечного парка Кянну были высажены саженцы деревьев. В работе приняли участие 80 человек, было посажено около 120 деревьев.

По словам создавшего это решение ландшафтного архитектора Лийви Мяекаллас, выбор деревьев был невелик, поскольку по плану их высота должна была быть не менее 10 метров.

„Не так уж много найдется деревьев, которые хорошо растут в климатических условиях Эстонии и скрывают вид летом и зимой. В результате анализа было установлено, что вокруг участка следует высадить ели и сосны, серебристые ивы, а там, где отсутствует прямой вид от жилых массивов – группу сливолистных яблонь. На южной стороне парка высажены более узкие и низкие на вид сербские ели“, - пояснила Мяекаллас.

Она отметила, что озеленение приносит пользу с экологической точки зрения: ландшафт становится более разнообразным, обеспечивая, например, убежища для птиц.

„В момент высадки саженцы деревьев еще маленькие и закроют вид не сразу. Чтобы обеспечить рывок роста, вначале нужно оставить им достаточно места, и, вероятно, через 4–6 лет ветви некоторых хвойных деревьев могут соприкоснуться. Примерно через 10–15 лет маскировка будет уже очень хорошей, если смотреть с высоты человеческого роста“, - сказала она.