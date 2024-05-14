Государству не удалось продать здания Хийуской больницы по уходу на первом аукционе. Цену снизили на 410 000 евро

В первый раз Riigi Kinnisvara AS (RKAS) выставило больницу по уходу Diakoonia на аукцион в конце февраля. На тот момент цена всей недвижимости составляла 4,1 миллиона евро. Однако первый аукцион никого не заинтересовал, и теперь RKAS снизил цену до 3,69 миллиона евро.
Глава коммуникационного отдела RKAS Аннели Йыгева рассказала Delfi Ärileht, что причина продажи заключается в том, что строительный комплекс представляет собой в основном пустующую и ненужную государству собственность. „Покупатели приходят, интересуются, и дальнейшие решения мы примем после истечения срока проведения второго аукциона“, - добавила она.