Государству не удалось продать здания Хийуской больницы по уходу на первом аукционе. Цену снизили на 410 000 евро

В первый раз Riigi Kinnisvara AS (RKAS) выставило больницу по уходу Diakoonia на аукцион в конце февраля. На тот момент цена всей недвижимости составляла 4,1 миллиона евро. Однако первый аукцион никого не заинтересовал, и теперь RKAS снизил цену до 3,69 миллиона евро.