В ДТП с грузовиком погиб водитель легкового автомобиля

Водитель автомобиля получил серьезные травмы, медикам не удалось спасти ему жизнь. Пассажира автомобиля машина скорой помощи доставила в больницу. Водитель грузовика в результате аварии не пострадал.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.