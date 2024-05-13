13.05.2024, 14:50
В ДТП с грузовиком погиб водитель легкового автомобиля
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Сегодня в 13:19 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в деревне Раадувере, волости Йыгева, на шоссе Йыгева-Муствеэ, где столкнулись легковой автомобиль Nissan и грузовик Scania.
Водитель автомобиля получил серьезные травмы, медикам не удалось спасти ему жизнь. Пассажира автомобиля машина скорой помощи доставила в больницу. Водитель грузовика в результате аварии не пострадал.
Точные обстоятельства происшествия уточняются, на месте сейчас работает полиция.
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