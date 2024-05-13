ФОТО | „Весенний шторм“: смотрите, где ночуют солдаты и как отрабатывают навыки боя

На выходных фотограф Delfi посетил две базы в Пярнумаа, одна из которых располагалась в муниципальных зданиях, а другая — на природе. В муниципальных зданиях разместились союзники.

Прибыв на местность, 2-я пехотная бригада заложила „минные поля“, а затем солдаты приступили к обустройству места для ночевки.

Группа городской обороны Пярнуского военного округа Кайтселийта отработала подготовку к бою в населенной местности. Задача группы заключалась в том, чтобы очистить здание от противника и взять его под свой контроль.

Учения „Весенний шторм“ можно увидеть в основном в Пярнумаа, Ляэнемаа, на Сааремаа и Хийумаа, а также в волости Мульги в Вильяндимаа. В этом году „Весенний шторм“ проходит уже в 19-й раз.

Цель учений — отработка оборонительных действий дивизии и союзников в условиях войны с привлечением других родов войск и войсковых соединений. Основными учебными подразделениями „Весеннего шторма“ в этом году являются 2-я пехотная бригада и Западный округ сухопутной обороны.

Учения завершатся в эту пятницу.

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