ЗАРПЛАТЫ В ТОРГОВЫХ СЕТЯХ | Кто готов раскрыть карты? Что выгоднее - указать зарплату в объявлении или нет?(3)
Недавние перемены повлияли на количество желающих работать в Lidl.
Многие торговые сети не предоставляют информацию о зарплатах работников.
Чем удивят Rimi и эстонские торговые сети?
В начале года сеть магазинов Lidl сообщила, что с марта все объявления о работе будут содержать информацию о зарплате. Торговая сеть сдержала слово, и, как сообщил ее представитель, результат не замедлил сказаться. Почувствовали ли другие сети произошедшие на рынке изменения, планируют ли они пойти по этому же пути? Как пишет издание Delfi Ärileht, некоторые уже сделали это.
„Решение указывать в объявлениях о вакансиях размер заработной платы уже дало положительный результат, количество людей, желающих работать в наших магазинах, выросло. Например, количество претендентов на должность заведующего магазином увеличилось в восемь раз. В настоящий момент мы ищем работников для наших магазинов в Тарту, Таллинне, Раквере и Пярну“,- сказал пресс-секретарь Lidl Каспар Кютт.