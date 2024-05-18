ЗАРПЛАТЫ В ТОРГОВЫХ СЕТЯХ | Кто готов раскрыть карты? Что выгоднее - указать зарплату в объявлении или нет?

В начале года сеть магазинов Lidl сообщила, что с марта все объявления о работе будут содержать информацию о зарплате. Торговая сеть сдержала слово, и, как сообщил ее представитель, результат не замедлил сказаться. Почувствовали ли другие сети произошедшие на рынке изменения, планируют ли они пойти по этому же пути? Как пишет издание Delfi Ärileht, некоторые уже сделали это.