Данные о качестве воздуха в режиме реального времени, открытые для всех, публикуются на портале www.ohuseire.ee. Количество имеющихся в воздухе соединений варьируется, но в основном это H 2 S, SO 2 , NO 2 , CO, O 3 и мелкие частицы разных размеров.