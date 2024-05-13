Новая программа поможет беженцам найти работу

По словам руководителя программы консультирования Эстонского совета помощи беженцам Вероники Сааревяли, важной частью программы станет практическая составляющая, например, ролевые игры, симуляции собеседования на работу и групповые собеседования, которые помогут участникам программы реализовать приобретенные знания и навыки. „Наша цель поддержать беженцев, ищущих работу, адаптироваться в новых условиях, помогая им выйти на рынок труда и максимально применить свой потенциал. В рамках программы участникам предлагаются различные возможности, для того чтобы развивать свои навыки и получить необходимую поддержку для того, чтобы успешно адаптироваться в новой стране“, - сказала Сааревяли и продолжила:

„Также программа предлагает возможности пройти практику или ознакомиться с работой, для чего будут привлечены различные работодатели, чтобы расширить кругозор участников и подготовить их к успешному выходу на рынок труда. В нынешней конкурентной ситуации на рынке труда очень важно, чтобы соискатели работы из числа беженцев обладали необходимыми навыками и знаниями, чтобы найти подходящую работу и успешно справиться с новыми обстоятельствами“.

Участники программы смогут принять участие в тренингах, состоящих из пяти модулей. В первом модуле представлен обзор процесса подачи заявления на работу и вариантов поиска работы, а также ознакомление с необходимыми документами и различными платформами подачи резюме. Следующие модули посвящены обзору государственной политики рынка труда, личностной поддержке, психологической поддержке, а также процессу и этапам прохождения собеседования.