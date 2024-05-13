Министр культуры внесла предложение выделить 62 млн евро на строительство нового теледома

В письме, которое Пурга направила в „Капитал культуры“ 10 мая, отмечается, что совет фонда может принять решение о выделении этих средств на строительство одного культурного сооружения государственной важности при наличии достаточных средств и при условии, что это не повлияет на строительство культурных сооружений государственной важности, перечень которых был утвержден решением Рийгикогу.

„Настоящим министр культуры вносит вышеупомянутое предложение поддержать финансирование строительства нового теледома Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации в качестве культурного сооружения государственной важности“, - говорится в письме.

Обосновывая государственную важность нового теледома, Пурга указала на то, что производство и трансляция качественных телевизионных и радиопередач соответствует общественным интересам.

„Свобода слова и плюрализм мнений могут быть достигнуты только выпуском свободного и разнообразного журналистского контента, включая телевизионную журналистику. Для того чтобы культура была объединяющей силой в обществе, она должна ежедневно создаваться и транслироваться в аудиовизуальной форме. Необходимая для этого экосистема не может функционировать без качественных условий, отвечающих современным требованиям“, - сказала министр культуры, добавив, что современные студийные комплексы дадут возможность организовывать ориентированные на общественность крупные проекты и расширят возможности для сотрудничества с различными культурными учреждениями.

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