Уволили за партийную принадлежность? Старейшина Пыхья-Таллинна: это не соответствует действительности

По словам Катарийны Рюйтель (Центристская партия), старейшина Кюлли Таммур предъявила ей ультиматум. „Либо я ухожу по согласию сторон, либо найдется причина начать против меня дисциплинарное производство“, - сказала она, не уточняя, что могло бы стать поводом для начала дисциплинарного производства.

Рюйтель, задав уточняющие вопросы, услышала, что старейшину района не устраивает ее партийная принадлежность и активное участие в политике, которое непонятно в чем выражается. „Я не баллотировалась ни на местных, ни на парламентских выборах, - сказала Рюйтель, по словам которой разговор состоялся в четверг утром. - Как только я пришла на работу, старейшина Кюлли Таммур пригласила меня в свой кабинет и сказала, что, к сожалению, из-за моей партийной принадлежности не может мне доверять“.