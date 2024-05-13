13.05.2024, 13:35
Уволили за партийную принадлежность? Старейшина Пыхья-Таллинна: это не соответствует действительности(4)
ФОТО: Eesti 200 ja erakogu
По словам Катарийны Рюйтель, занимавшей пост помощника руководителя в управе Пыхья-Таллинн около года, ее заставили уйти, так как старейшина Кюлли Таммур не могла ей доверять из-за ее политической принадлежности. Но и Таммур, и специалист по персоналу уверяют, что Рюйтель сама оставила свой пост, так как испытывала дискомфорт, пишет портал Delfi.
По словам Катарийны Рюйтель (Центристская партия), старейшина Кюлли Таммур предъявила ей ультиматум. „Либо я ухожу по согласию сторон, либо найдется причина начать против меня дисциплинарное производство“, - сказала она, не уточняя, что могло бы стать поводом для начала дисциплинарного производства.