Новости Эстонии
13.05.2024, 13:35

Уволили за партийную принадлежность? Старейшина Пыхья-Таллинна: это не соответствует действительности

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Кюлли Таммур и Катарийна Рюйтель.
Кюлли Таммур и Катарийна Рюйтель.
ФОТО: Eesti 200 ja erakogu

По словам Катарийны Рюйтель, занимавшей пост помощника руководителя в управе Пыхья-Таллинн около года, ее заставили уйти, так как старейшина Кюлли Таммур не могла ей доверять из-за ее политической принадлежности. Но и Таммур, и специалист по персоналу уверяют, что Рюйтель сама оставила свой пост, так как испытывала дискомфорт, пишет портал Delfi.

По словам Катарийны Рюйтель (Центристская партия), старейшина Кюлли Таммур предъявила ей ультиматум. „Либо я ухожу по согласию сторон, либо найдется причина начать против меня дисциплинарное производство“, - сказала она, не уточняя, что могло бы стать поводом для начала дисциплинарного производства.

Рюйтель, задав уточняющие вопросы, услышала, что старейшину района не устраивает ее партийная принадлежность и активное участие в политике, которое непонятно в чем выражается. „Я не баллотировалась ни на местных, ни на парламентских выборах, - сказала Рюйтель, по словам которой разговор состоялся в четверг утром. - Как только я пришла на работу, старейшина Кюлли Таммур пригласила меня в свой кабинет и сказала, что, к сожалению, из-за моей партийной принадлежности не может мне доверять“.

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RusDelfi
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