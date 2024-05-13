ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО СКИДКАМИ | В э-понедельник специальные предложения делают более 320 интернет-магазинов
Сегодня, 13 мая, состоится вторая в этом году совместная акция интернет-магазинов э-понедельник, в которой примут участие свыше 320 онлайн-магазинов и не менее 100 000 покупателей.
„Э-понедельник становится все более масштабным и ожидаемым – на этот раз в нем примет участие еще больше интернет-магазинов, чем, например, год назад или в первый в этом году э-понедельник“, - сказал Тыну Вяэт, исполнительный директор Эстонского союза электронной торговли, организующего э-понедельник.
Эстонский союз электронной торговли проверил историю всех участвующих в акции интернет-магазинов и постоянно наблюдает за их деятельностью. Быстрой доставке товаров способствуют и партнеры союза, стараясь доставлять все посылки в почтовые автоматы в течение пары дней с момента их передачи им. „Мы уделяем большое внимание ценовой политике участвующих интернет-магазинов, общению с клиентами, скорости доставки и всему, что обеспечивает безопасный и удобный процесс совершения покупок. В этот раз в э-понедельник будет много скидок в диапазоне 25–50%, но мы подчеркиваем, что опыт шопинга каждого человека должен быть безупречным“, - добавил Вяэт.
Он также порекомендовал потребителям проверить, официально ли интернет-магазин участвует в акции – для этого магазину на основании лицензии выдается специальная метка э-понедельника. Участие подтверждается и на официальном сайте кампании e-smaspaev.ee. Без соответствующего разрешения участие в совместной кампании не допускается. Дополнительной гарантией также является знак безопасного места шопинга, присуждаемый интернет-магазинам, отвечающим самым строгим требованиям.
Электронная коммерция в Эстонии продолжает быстро расти. В прошлом году жители Эстонии заказали от предприятий в посылочные автоматы 14,3 миллиона посылок, что почти на два миллиона посылок или на 15,5% больше, чем годом ранее.
Э-понедельник – это организуемый Эстонским союзом электронной торговли день онлайн шопинга, в рамках которого различные интернет-магазины в течение 24 часов предлагают потребителям скидки. Вторая в этом году кампания э-понедельник продлится с первых секунд 13 мая до полуночи – 23:59. Совместная акция эстонских интернет-магазинов э-понедельник проходит четыре раза в год – в марте, мае, сентябре и ноябре.
Эстонский союз электронной торговли – зонтичная организация, в которую входят более 520 предприятий со всей Эстонии. Среди прочего союз выдает знаки доверия безопасным местам шопинга.
Подробнее: www.e-smaspaev.ee
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