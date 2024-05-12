В ходе „Весеннего шторма“ отработают оборону Эстонии. На дорогах будет много военной техники!
На следующей неделе на учениях Kevadtorm („Весенний шторм“) начнется этап учебных боев, в ходе которых сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы будут практиковаться в обороне Западной и Южной Эстонии, сообщают Силы обороны.
„Начало учений было отличным. На данный момент в маневрах задействовано более 12 000 бойцов. Важно, что во время выполнения тактических задач подразделения различных родов войск взаимодействуют друг с другом, – отметил главный планировщик учений „Весенний шторм“ подполковник Феликс Роодвеэ. – Эти учения выделяются бо́льшим количеством союзников – представлена половина стран НАТО“.
На второй неделе маневров в ходе учебных боев будет отрабатываться защита Западной и Южной Эстонии. Вдобавок на грядущей неделе состоятся совместные учения Сил обороны, Кайтселийта, Спасательного департамента по эвакуации гражданских, оповещения населения о воздушной угрозе и реагировании на химическое загрязнение.
В „Весеннем шторме“ участвуют четыре подразделения бригадной численности и около 300 единиц бронетехники: включая танки, боевые машины пехоты и бронетранспортеры. Также в маневрах задействованы истребители и штурмовая авиация, транспортные самолеты, вертолеты и беспилотные летательные аппараты. В наряд сил входят реактивные системы залпового огня MLRS и M142 HIMARS, а также самоходные артиллерийские установки.
В прошлом году за счет резервистов был расширен штат округов территориальной обороны. Для их подготовки проводились учения Ussisõnad. Теперь, во время „Весеннего шторма“, они будут практиковаться в отражении гибридных угроз, обеспечивать защиту важных объектов и оказывать противодействие маневренным подразделениям условного противника. Помимо этого, совместно с союзниками резервисты будут отрабатывать обеспечение и отражение как воздушных, так и морских десантов на территории Эстонии.
В учениях „Весенний шторм“ задействованы сухопутные, военно-воздушные и военно-морские силы. В маневрах участвуют штаб Эстонской дивизии, 1-я и 2-я эстонские пехотные бригады, тыловая служба, командование киберобороны и другие подразделения Сил обороны и Кайтселийта. Представлена как боевая группа НАТО в Эстонии, так и соединения союзников и стран-партнеров, которые приехали в страну специально для участия в маневрах. В общей сложности задействовано около 14 000 бойцов.
В зоне проведения учений будут проходить учебные бои, а на дорогах можно будет встретить много военной техники. Силы обороны просят участников дорожного движения быть бдительными и учитывать, что преодоление привычных маршрутов может занимать больше времени, чем обычно.
Крупнейшими ежегодными учениями Сил обороны „Весенний шторм“ руководит Эстонская дивизия. В ходе маневров отрабатывается планирование и проведение военных операций, также улучшается взаимодействие между местными и иностранными подразделениями. В учениях участвуют как кадровые военные, так и военнослужащие срочной службы, резервисты, добровольцы Кайтселийта и солдаты союзников.
„Весенний шторм“ является частью серии учений НАТО Steadfast Defender 2024 – крупнейших маневрах альянса за последние десятилетия. С января по июль 2024 года, в учениях примут участие около 90 000 военнослужащих из 32 стран НАТО. Маневры учитывают утвержденные региональные планы НАТО по защите союзников.
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