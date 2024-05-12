В ходе „Весеннего шторма“ отработают оборону Эстонии. На дорогах будет много военной техники!

„Начало учений было отличным. На данный момент в маневрах задействовано более 12 000 бойцов. Важно, что во время выполнения тактических задач подразделения различных родов войск взаимодействуют друг с другом, – отметил главный планировщик учений „Весенний шторм“ подполковник Феликс Роодвеэ. – Эти учения выделяются бо́льшим количеством союзников – представлена половина стран НАТО“.

На второй неделе маневров в ходе учебных боев будет отрабатываться защита Западной и Южной Эстонии. Вдобавок на грядущей неделе состоятся совместные учения Сил обороны, Кайтселийта, Спасательного департамента по эвакуации гражданских, оповещения населения о воздушной угрозе и реагировании на химическое загрязнение.

В „Весеннем шторме“ участвуют четыре подразделения бригадной численности и около 300 единиц бронетехники: включая танки, боевые машины пехоты и бронетранспортеры. Также в маневрах задействованы истребители и штурмовая авиация, транспортные самолеты, вертолеты и беспилотные летательные аппараты. В наряд сил входят реактивные системы залпового огня MLRS и M142 HIMARS, а также самоходные артиллерийские установки.

В прошлом году за счет резервистов был расширен штат округов территориальной обороны. Для их подготовки проводились учения Ussisõnad. Теперь, во время „Весеннего шторма“, они будут практиковаться в отражении гибридных угроз, обеспечивать защиту важных объектов и оказывать противодействие маневренным подразделениям условного противника. Помимо этого, совместно с союзниками резервисты будут отрабатывать обеспечение и отражение как воздушных, так и морских десантов на территории Эстонии.