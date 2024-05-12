12.05.2024, 17:40
ФОТО | На Таллиннской окружной дороге автомобиль перевернулся на крышу: водитель и шестилетний ребенок в больнице
ФОТО: | Erakogu
Сегодня после обеда на Таллиннской окружной дороге автомобиль врезался в бетонную стену и перевернулся на крышу.
Авария произошла в 16:20 в деревне Юлейыэ в волости Раэ.
По данным полиции, в автомобиле находился 33-летний мужчина и шестилетний ребенок.
Оба они пострадали и были доставлены в больницу.
Отмечается, что водитель был трезв.
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