ФОТО | На Таллиннской окружной дороге автомобиль перевернулся на крышу: водитель и шестилетний ребенок в больнице

Авария произошла в 16:20 в деревне Юлейыэ в волости Раэ.

По данным полиции, в автомобиле находился 33-летний мужчина и шестилетний ребенок.

Оба они пострадали и были доставлены в больницу.

Отмечается, что водитель был трезв.

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