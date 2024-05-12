В понедельник из-за учений частично перекроют движение по шоссе, водителей просят запастись временем

Трасса закрывается в первую очередь для обеспечения безопасности, поскольку в этот период по дороге будет перемещаться много военной техники, а в районе будут проходить учебные бои. Силы обороны просят участников дорожного движения быть бдительными в этом районе и запастись временем.

Дорога останется доступной для проезда машин экстренных служб, общественного транспорта и местных жителей, остальные должны будут выбирать объездные пути. Шоссе перекрывается с 6 утра и до 22 часов вечера. Ночью дорога будет открыта для проезда.

Подробная информация об изменении организации дорожного движения доступна в приложении Tark Tee и на странице tarktee.mnt.ee. Находящиеся в этой области люди будут оповещены о перекрытии дороги с помощью СМС.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.