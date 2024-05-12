12.05.2024, 15:04
ВИДЕО | В Таллинне водитель Bolt как ни в чем не бывало ехал по встречной полосе(20)
На присланном в редакцию Delfi видео видно, как водитель Bolt движется по встречной полосе на Тартуском шоссе, где совершает левый поворот также на встречную полосу на Суур-Сыямяэ теэ.
Видео записано сегодня, 12 мая, около 10 часов утра. К счастью, в этом время дорожная ситуация на перекрестке была спокойной, и, насколько известно Delfi, в результате грубого нарушения ПДД никто не пострадал.
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