ГРАФИК | Самое время запустить стирку! Сегодня в течение нескольких часов цена на электроэнергию будут в минусе(8)
Во многом благодаря солнечной погоде и характерному для выходных низкому потреблению цена на электроэнергию сегодня с 10:00 находится в минусе. Этот уровень сохранится до 17:00 вечера. Средняя стоимость сегодня составит 40,03 евро за мегаватт-час.
Сегодня тот день, когда цены на электроэнергию в Эстонии, Латвии, Литве и Финляндии в течение дня одинаковы. С 10 часов цена на электроэнергию упала до - 1,23 евро за МВт⋅ч и достигнет своего минусового пика в промежуток 14:00-15:00, когда минус составит 6,58 евро за МВт⋅ч .
К 18:00 цена снова поднимется до плюсовой отметки (0,24 евро Мвт⋅ч), а далее с 19:00 резко подскочит вверх.
Смотрите таблицу!
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