ГРАФИК | Самое время запустить стирку! Сегодня в течение нескольких часов цена на электроэнергию будут в минусе

Сегодня тот день, когда цены на электроэнергию в Эстонии, Латвии, Литве и Финляндии в течение дня одинаковы. С 10 часов цена на электроэнергию упала до - 1,23 евро за МВт⋅ч и достигнет своего минусового пика в промежуток 14:00-15:00, когда минус составит 6,58 евро за МВт⋅ч .