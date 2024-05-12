ФОТО | В рамках необычного ралли на певческом поле запустили 1572 теннисных мяча

Всего в поддержку больных диабетом детей и подростков было запущено 1572 теннисных мяча, пишет Maaleht.

Мяч можно было прокатить по дорожке за пять евро. Сами мячи продавались как на сайте, так и на месте. Каждый мяч получал порядковые номер, многие мячи выиграли приз.

Также на Певческом поле состоялся семейный день. Смотрите фото!

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