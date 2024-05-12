ЧП и криминал
12.05.2024, 11:35

Пропавшая в Таллинне женщина сама пришла домой

 
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Утром в воскресенье полиция попросила помощи в установлении местонахождения пропавшей в Пыхья-Таллинне Марии.

В субботу вечером Мария покинула лечебное учреждение в Пыхья-Таллинне и пропала. Отмечалось, что женщина могла отправиться в район пляжа Штрооми или центра города, также может находиться в Ласнамяэ.

Вчера вечером полиция проверила окрестности, в том числе с помощью полицейской собаки. Также были проверены адреса, по которым могла находиться женщина, но, к сожалению, на тот момент безрезультатно.

Полиция просила всех, кто располагает информацией о местонахождении женщины, сообщить об этом по телефону 112.

В воскресенье во второй половине дня поступило сообщение о том, что женщина нашлась. Она сама пришла домой.

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