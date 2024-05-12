BMW не уступил дорогу, пожилому водителю стало плохо, самокатчики не справились с управлением: как прошел день на дорогах Эстонии

В субботу, 11 мая, в 02:33 произошла авария возле Эрика, 2 в Таллинне, где 32-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения ехал на личном самокате, не справился с управлением и упал.

В 01:45 произошла авария возле Партизани, 4 в Нарве в Ида-Вирумаа, где 35-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения на легковом автомобиле Volkswagen Passat вылетел с дороги и врезался в дерево. Мужчину доставили в больницу.

В 05:00 произошла авария возле Тулика, 52 в Таллинне, где 32-летняя женщина на электросамокате Bolt с признаками алкогольного опьянения не справилась с управлением и упала. Пострадавшую доставили в больницу.

В 11:35 произошла авария на 7 км шоссе Нарва-Нарва-Йыэсуу-Хийеметса в Нарва-Йыэсуу в Ида-Вирумаа, где 67-летний мужчина на легковом автомобиле Opel Astra Station Wagon врезался сзади в остановившийся легковой автомобиль Hyundai Getz, которым управлял 25-летний мужчина. В результате столкновения Hyundai Getz в свою очередь врезался в стоящий впереди легковой автомобиль Honda CR-V, которым управляла 50-летняя женщина. Пассажирку Hyundai - 44-летнюю женщину - доставили в больницу.

В 13:19 произошла авария на 19 км шоссе Таллинн-Пярну-Икла в волости Саку в Харьюмаа, где 28-летний мужчина мотоцикле Ducati Monster 821 отклонился с дороги влево, съехал влево в кювет, после чего его отбросило на дорогу. Мотоциклиста доставили в больницу.

В 15:17 произошла авария на 55 км шоссе Имавере-Вильянди-Карски-Нуйа в деревне Синиаллику в волости Вильянди в Вильяндимаа, где 79-летнему мужчина предположительно стало плохо, из-за чего она съехал на своем легковом автомобиле Kia Sportage с дороги в заросли. Водителя доставили в больницу.

В 14:24 произошла авария возле Юмера, 35 на Лаагна теэ в Таллинне, где 25-летний мужчина на мотоцикле Kawasaki Ninja 650 врезался сзади в совершавший разворот легковой автомобиль Renault Megane, которым управляла 50-летняя женщина. Мотоциклиста доставили в больницу. Более подробно ЗДЕСЬ.