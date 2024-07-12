Пропавший в Ласнамяэ 40-летний мужчина найден мертвым

Причину смерти мужчины выяснит экспертиза.

Напомним, в субботу, 11 мая, вечером полиция просила помощи в установлении местонахождения пропавшего в столичном районе Ласнамяэ 40-летнего мужчины.

Отмечалось, что он ушел из своего дома на Ляэнемере теэ рано утром в пятницу и не вернулся. Такое исчезновение было необычно для него, поэтому близкие беспокоились. Мужчина мог передвигаться в каком-нибудь парке, также он иногда ездил гулять за город.

Полиция собрала дополнительную информацию о его возможных местах пребывания. Были проверены также больницы, но на тот момент безрезультатно.

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