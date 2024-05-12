Пропавшего в Ласнамяэ 40-летнего мужчину нашли в порту и передали медикам

Отмечалось, что он ушел из своего дома на Ляэнемере теэ рано утром в пятницу и не вернулся. Такое исчезновение необычно для него, поэтому близкие беспокоились. Мужчина мог передвигаться в каком-нибудь парке, также он иногда ездит гулять за город.

Полиция собрала дополнительную информацию о его возможных местах пребывания. Были проверены также больницы, но на тот момент безрезультатно.

Полиция просила всех, у кого есть информация о местонахождении пропавшего, сообщить об этом, позвонив по номеру 112.

В воскресенье ночью поступило сообщение о том, что мужчина найден. Вечером нуждающегося в помощи мужчину обнаружил охранник порта. Мужчину передали в руки врачей.

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