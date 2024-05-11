ЧП и криминал
11.05.2024, 16:50

ФОТО | На Лаагна теэ столкнулись автомобиль и мотоциклист. Одного человека доставили в больницу

 (22)
Rauno Ruus
rauno.ruus@delfi.ee
Фото: Taavi Sepp

Сегодня днем около 14:25 в Ласнамяэ на улице Юмера произошло ДТП, где столкнулись автомобиль и мотоцикл.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Леаны Лойде, по первоначальным данным 50-летняя женщина на воем автомобиле Renault совершала разворот, когда в нее врезался сзади мотоциклист.

Мотоциклом Kawasaki управлял 25-летний мужчина. Скорая помощь доставила его в больницу.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (22)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии