11.05.2024, 16:50
ФОТО | На Лаагна теэ столкнулись автомобиль и мотоциклист. Одного человека доставили в больницу(22)
Сегодня днем около 14:25 в Ласнамяэ на улице Юмера произошло ДТП, где столкнулись автомобиль и мотоцикл.
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Леаны Лойде, по первоначальным данным 50-летняя женщина на воем автомобиле Renault совершала разворот, когда в нее врезался сзади мотоциклист.
Мотоциклом Kawasaki управлял 25-летний мужчина. Скорая помощь доставила его в больницу.
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