ФОТО | На Лаагна теэ столкнулись автомобиль и мотоциклист. Одного человека доставили в больницу

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Леаны Лойде, по первоначальным данным 50-летняя женщина на воем автомобиле Renault совершала разворот, когда в нее врезался сзади мотоциклист .

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