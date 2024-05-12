Что будет на экзаменах? Вопросы родителей и ответы Министерства образования и науки

На вопросы наших читателей отвечает руководитель отдела оценивания знания эстонского языка как государственного и иностранного Департамента образования и молодежи Аули Удде.

1. Я читала, что в этом году будет более сложный экзамен по эстонскому языку как иностранному – на категорию В2. Правда ли это? И как быть, если ребенок готовился на категорию В1? (Анна)

Весной 2024 года в конце 9-го класса экзамен по эстонскому языку как иностранному будет проходить на тех же условиях, что и в прошлые годы – исходя из требований к категории В1.

2. Что делать, если ребенок не сдаст в 9-м классе экзамен по эстонскому языку? Сможет ли он закончить школу в этом году и поступить куда-то дальше? Или нужно будет оставаться на второй год? (Карина)

Для окончания основной школы учащийся должен сдать три экзамена: по эстонскому языку как иностранному, математике и школьный экзамен на выбор. Ученик должен набрать минимум 50% от максимального количества баллов, а на экзамене по эстонскому языку – минимум 60%, чтобы получить свидетельство о знании языка на категорию B1. Если ученик не сможет получить 50% от максимального количества баллов, то он может сдать экзамен повторно. Окончить основную школу можно и с одной неудовлетворительной оценкой.

3. У меня ребенок – с особенностями развития, он учится в обычной школе в обычном классе. Экзамен по эстонскому языку и математике будет для него такой же, как и для всех? Или можно ходатайствовать об особых требованиях при сдаче экзаменов? Если да, то как и где? И какие могут быть эти требования? (Михаил)

Для детей с особыми потребностями, которые учатся в основной школе по государственной программе, экзамен по существу такой же. Но школа может обеспечить на экзамене особые условия – предоставить дополнительное время, возможность сдавать экзамен в отдельном помещении, паузы для отдыха. Эти вопросы решает директор школы.