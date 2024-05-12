Что будет на экзаменах? Вопросы родителей и ответы Министерства образования и науки
В этом году сдававшие пробный экзамен по эстонскому языку школьники обнаружили, что он – намного сложнее, чем тот, к которому они готовились. Оказалось, что на экзамене по эстонскому были даны задания как на уровень В1 (для 9-го класса), так и на уровень В2 (как для выпускников 12-го класса). В связи с этим многие родители заволновались – что будет с экзаменами в этом году? - пишет „МК-Эстония“.
На вопросы наших читателей отвечает руководитель отдела оценивания знания эстонского языка как государственного и иностранного Департамента образования и молодежи Аули Удде.
1. Я читала, что в этом году будет более сложный экзамен по эстонскому языку как иностранному – на категорию В2. Правда ли это? И как быть, если ребенок готовился на категорию В1? (Анна)
Весной 2024 года в конце 9-го класса экзамен по эстонскому языку как иностранному будет проходить на тех же условиях, что и в прошлые годы – исходя из требований к категории В1.
2. Что делать, если ребенок не сдаст в 9-м классе экзамен по эстонскому языку? Сможет ли он закончить школу в этом году и поступить куда-то дальше? Или нужно будет оставаться на второй год? (Карина)
Для окончания основной школы учащийся должен сдать три экзамена: по эстонскому языку как иностранному, математике и школьный экзамен на выбор. Ученик должен набрать минимум 50% от максимального количества баллов, а на экзамене по эстонскому языку – минимум 60%, чтобы получить свидетельство о знании языка на категорию B1. Если ученик не сможет получить 50% от максимального количества баллов, то он может сдать экзамен повторно. Окончить основную школу можно и с одной неудовлетворительной оценкой.
3. У меня ребенок – с особенностями развития, он учится в обычной школе в обычном классе. Экзамен по эстонскому языку и математике будет для него такой же, как и для всех? Или можно ходатайствовать об особых требованиях при сдаче экзаменов? Если да, то как и где? И какие могут быть эти требования? (Михаил)
Для детей с особыми потребностями, которые учатся в основной школе по государственной программе, экзамен по существу такой же. Но школа может обеспечить на экзамене особые условия – предоставить дополнительное время, возможность сдавать экзамен в отдельном помещении, паузы для отдыха. Эти вопросы решает директор школы.
Если ребенок учится по упрощенной программе или посещал школу в Эстонии менее трех лет (то есть иностранец), то он может сдавать экзамен на основании составленных учителем материалов.
Даты меняются
В новом учебном году экзамены в основной школе пройдут раньше, сообщает BNS. Министр образования и науки Кристина Каллас подписала на прошлой неделе расписание экзаменов и тестов на уровень знаний в начальной школе и гимназической ступени на 2024/2025 учебный год, которые будут проводиться раньше, чем в предыдущие учебные годы, но с учетом, что время проведения экзаменов в начальной школе и в гимназии не будет пересекаться.
По словам министра Кристины Каллас, с точки зрения ученика этот процесс не был логичным – вступительные экзамены проходили раньше, чем выпускные экзамены в основной школе.
Теперь выпускные экзамены начнут сдавать в конце апреля, при этом экзамены в гимназии и в основной школе не будут совпадать по времени. Учебные заведения смогут учитывать результаты выпускных экзаменов в основной школе при приеме поступающих и строить процесс приема так, чтобы дополнительно проводить только собеседования и тестирование в соответствии со спецификой школы или учебного направления.
Вводимое изменение – часть общего плана по продлению возраста обязательного школьного обучения, который министерство будет поддерживать посредством единого процесса приема для продолжения обучения. Прием как в гимназии, так и профессиональные училища будет осуществляться после выпускных экзаменов в основной школе.
Во всех учебных заведениях, где после первичного приема останутся свободные места, в обязательном порядке будет организован второй этап приема – для того чтобы поддержать молодых людей, не нашедших подходящего учебного курса при первом поступлении.
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