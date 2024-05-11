В нужное время в нужном месте. Дочери удалось спасти мать от мошенников благодаря удивительному стечению обстоятельств
Невероятная история спасения произошла этой весной в Таллинне. Участницы событий до сих пор напуганы и обескуражены и потому попросили не называть их настоящих имен (которые известны редакции). Но их история – другим наука, чтобы никогда не забывать о бдительности. Всем – и родителям, и детям, пишет „МК-Эстония“.
„Моей маме 87 лет. Буквально недавно мы вели с ней разговоры о том, что мошенники звонят всем, что у них разные схемы, и потому нельзя никому ничего давать по телефону – ни номеров карт, ни личных данных, – рассказывает Светлана. – И мама сказала – „Конечно, я же все понимаю“. Но эти разговоры все равно не помогли“.
По ролям
В один непрекрасный день Алле Петровне, маме Светланы, позвонил молодой человек, который представился Марком и сказал, что он из банка. Причем, как говорит Светлана, он даже не сообщил, из какого именно банка. Марк сказал, что у ее мамы заканчивается там договор и нужен личный код пенсионерки, чтобы его продлить.
„Мама после всего пережитого уже точно и не помнит детали того разговора, – отмечает дочь. – Но она почему-то легко ему поверила и назвала личный код. То ли они там гипнотизируют людей, то ли слова находят, я не знаю. В общем, личный код она им сказала, пароли они не спрашивали, слава богу. Этот Марк сказал, что дальше с ней будет говорить другой человек, но в этот момент связь прервалась. Затем телефон зазвонил снова“.
На этот раз позвонила женщина, которая сказала, что с Аллой Петровной только что разговаривал мошенник, а она-то как раз и есть работник банка по имени Елена. И она видит, что с маминым счетом прямо сейчас что-то происходит, поэтому надо срочно бежать к банкомату и снимать все деньги.
Доверчивая пенсионерка побежала снимать деньги – как сказала эта женщина, „три раза по 500 евро“.
Звонившая при этом все время оставалась на связи и давала указания: „По дороге ни с кем не разговаривайте, ни с кем не общайтесь, снимите деньги, на улицу выйдите и ждите“.
„Что-то так сырников захотелось…“
Светлана тот день вспоминает так: „Мы с мамой не планировали встречаться. Я ездила по своим делам в город – искала строительные материалы для ремонта, и на обратном пути решила заехать еще и в Bauhof. Еду и вспоминаю, что видела в рекламе Соор сырники. И так захотелось мне этих сырников, что думаю, заеду-ка я в Соор“.
Светлана припарковала машину, зашла в магазин и… увидела свою маму!
„Смотрю, стоит мама, сует в сумку кошелек, у уха держит телефон, сама какая-то испуганная. Я подошла, спросила: „Что происходит?“ А мама отвечает: „Тише, мне позвонили мошенники, я разговариваю с работником банка“, – рассказывает Светлана, которая, по ее словам, насторожилась не сразу – она подумала, что после звонка мошенников ее мама сама позвонила в свой банк. – И тут мама говорит в телефон: „Я не могу снять три раза по 500, у меня нет столько денег“.
Светлана приложила ухо к маминому телефону и услышала, как там говорят: „Снимите все свои деньги и идите домой“.
„И слышу, как спрашивают: „Где вы сейчас находитесь?“ Мама говорит: „Я около магазина Соор!“ В трубке говорят: „Стойте на месте, мы сейчас пришлем за вами машину“. Я выхватила телефон и скинула этот вызов. Забрала у мамы телефон. Ей тут же перезванивают. Я снова скидываю – они перезванивают. Я уже ответила на звонок сама и пригрозила полицией. А мне в ответ та же самая женщина, „Елена“, и говорит: „А что вы нервничаете? Это служба такси звонит!“ И сама отключилась“.
Светлана сама до сих пор не может поверить в чудесное совпадение обстоятельств: совершенно случайно она оказалась в магазине, куда обычно и сама не ходит, и ее мама раньше там бывала только вместе с ней.
„Они не знали, сколько у нее есть денег, просто наугад сказали, какую сумму снять. Следили за ее действиями, втерлись в доверие, добивались, чтоб она сняла эти деньги, хотели выведать адрес, где деньги находятся, – говорит Светлана. – Если бы они ее куда-то завезли на машине, я не знаю, что бы они с ней сделали. Если бы она им деньги отдавать не захотела, чем-нибудь стукнули, где-нибудь бросили – ясно, ничем хорошим это закончиться не могло. И то, что я там оказалась, – чудо из чудес! Мама была так запугана, она так легко попала под их влияние, что теперь вообще всего боится. Но главное, что все хорошо закончилось. Божье провидение спасло, не иначе“.
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