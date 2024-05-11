В нужное время в нужном месте. Дочери удалось спасти мать от мошенников благодаря удивительному стечению обстоятельств

Светлана тот день вспоминает так: „Мы с мамой не планировали встречаться. Я ездила по своим делам в город – искала строительные материалы для ремонта, и на обратном пути решила заехать еще и в Bauhof. Еду и вспоминаю, что видела в рекламе Соор сырники. И так захотелось мне этих сырников, что думаю, заеду-ка я в Соор“.

Звонившая при этом все время оставалась на связи и давала указания: „По дороге ни с кем не разговаривайте, ни с кем не общайтесь, снимите деньги, на улицу выйдите и ждите“.

На этот раз позвонила женщина, которая сказала, что с Аллой Петровной только что разговаривал мошенник, а она-то как раз и есть работник банка по имени Елена. И она видит, что с маминым счетом прямо сейчас что-то происходит, поэтому надо срочно бежать к банкомату и снимать все деньги.

„Мама после всего пережитого уже точно и не помнит детали того разговора, – отмечает дочь. – Но она почему-то легко ему поверила и назвала личный код. То ли они там гипнотизируют людей, то ли слова находят, я не знаю. В общем, личный код она им сказала, пароли они не спрашивали, слава богу. Этот Марк сказал, что дальше с ней будет говорить другой человек, но в этот момент связь прервалась. Затем телефон зазвонил снова“.

В один непрекрасный день Алле Петровне, маме Светланы, позвонил молодой человек, который представился Марком и сказал, что он из банка. Причем, как говорит Светлана, он даже не сообщил, из какого именно банка. Марк сказал, что у ее мамы заканчивается там договор и нужен личный код пенсионерки, чтобы его продлить.

„Моей маме 87 лет. Буквально недавно мы вели с ней разговоры о том, что мошенник и звонят всем, что у них разные схемы, и потому нельзя никому ничего давать по телефону – ни номеров карт, ни личных данных, – рассказывает Светлана. – И мама сказала – „Конечно, я же все понимаю“. Но эти разговоры все равно не помогли“.

„Смотрю, стоит мама, сует в сумку кошелек, у уха держит телефон, сама какая-то испуганная. Я подошла, спросила: „Что происходит?“ А мама отвечает: „Тише, мне позвонили мошенники, я разговариваю с работником банка“, – рассказывает Светлана, которая, по ее словам, насторожилась не сразу – она подумала, что после звонка мошенников ее мама сама позвонила в свой банк. – И тут мама говорит в телефон: „Я не могу снять три раза по 500, у меня нет столько денег“.

Светлана приложила ухо к маминому телефону и услышала, как там говорят: „Снимите все свои деньги и идите домой“.

„И слышу, как спрашивают: „Где вы сейчас находитесь?“ Мама говорит: „Я около магазина Соор!“ В трубке говорят: „Стойте на месте, мы сейчас пришлем за вами машину“. Я выхватила телефон и скинула этот вызов. Забрала у мамы телефон. Ей тут же перезванивают. Я снова скидываю – они перезванивают. Я уже ответила на звонок сама и пригрозила полицией. А мне в ответ та же самая женщина, „Елена“, и говорит: „А что вы нервничаете? Это служба такси звонит!“ И сама отключилась“.

Светлана сама до сих пор не может поверить в чудесное совпадение обстоятельств: совершенно случайно она оказалась в магазине, куда обычно и сама не ходит, и ее мама раньше там бывала только вместе с ней.

„Они не знали, сколько у нее есть денег, просто наугад сказали, какую сумму снять. Следили за ее действиями, втерлись в доверие, добивались, чтоб она сняла эти деньги, хотели выведать адрес, где деньги находятся, – говорит Светлана. – Если бы они ее куда-то завезли на машине, я не знаю, что бы они с ней сделали. Если бы она им деньги отдавать не захотела, чем-нибудь стукнули, где-нибудь бросили – ясно, ничем хорошим это закончиться не могло. И то, что я там оказалась, – чудо из чудес! Мама была так запугана, она так легко попала под их влияние, что теперь вообще всего боится. Но главное, что все хорошо закончилось. Божье провидение спасло, не иначе“.

Никита Григорьев, психолог Пожилые люди часто становятся жертвами мошенников, потому что в силу возрастных причин им трудно ориентироваться в изменившемся мире. Поэтому так же, как родители учили своих детей, когда они были маленькие, что надо чистить зубы, быть вежливыми, переходить дорогу на зеленый свет, теперь задача ставших взрослыми детей – объяснить своим родителям, что в мире есть определенные новые правила. В числе этих новых правил – цифровая гигиена, то есть осторожное отношение к различным ссылкам, звонкам, письмам и т. д. Важно объяснить, что мошенники могут выдавать себя за работников полиции, банка, поликлиники и любого другого ведомства, и что они, как правило, давят на срочность. Представители старшего поколения очень запуганы тем, что что-то важное может произойти и проблему будет уже не решить. Так что на первом месте – информированность. Следует также договориться, что в любом непонятном случае – звонят ли из телефонной компании или предлагают инвестиции – пожилые родители должны прежде всего сообщить об этом детям, которые во всем разберутся. Чем старше мы становимся, тем тяжелее нам воспринимать новую информацию и применять ее в окружающем мире. Пожилые родители ввиду физиологических причин уже не могут справиться с потоком информации, поэтому нужно предложить им руку помощи и взять на себя часть ответственности, как они когда-то брали на себя ответственность за нас. Чтобы проверить, насколько пожилой человек готов справляться с атаками мошенников, можно пройти тест, например – на сайте SEB, и выяснить, может ли он отличить мошенническую ссылку, поддельный адрес, подозрительный номер телефона и так далее. Есть готовые тесты в интернете, можно пройти их сначала самим, а потом предложить родителям.

Вячеслав Миленин, руководитель отдела по борьбе с тяжкими преступлениям криминального бюро Пыхьяской префектуры Мошенничество начинается с телефонного звонка, в ходе которого человеку сообщают, что у него проблемы с банковским счетом или с договором на оказание услуг (Telia, Tele2 и т. д.) и что необходимо срочно снять деньги со счета. Мошенники могут представляться сотрудниками банка, полиции или какой-нибудь фирмы. Звонящему говорят, что нужно действовать немедленно, иначе он потеряет все свои деньги. Затем говорят, что деньги нужно снять с банковского счета и отнести в почтовый автомат. В некоторых случаях говорят, что за наличными приедет курьер, который якобы является сотрудником банка или полиции. Такие случаи, когда жертву подвозили к банку или банкомату, чтобы снять наличные, уже бывали. В худших случаях помимо наличных денег у жертв отнимали квартиру или автомобиль. В настоящее время мошенничество распространено повсеместно, и люди должны быть все более бдительными в отношении любой информации, которую им сообщают по телефону. Если в какой-то момент вы поняли, что вас пытаются обмануть, прервите связь и не отвечайте на последующие звонки или сообщения. И сообщите об этом случае в полицию. Героиня истории поступила правильно, когда вмешалась и не дала матери сесть в машину зло-умышленников, отвезя ее домой, в безопасное место. До сих пор эти преступники не причиняли людям физического вреда, но, когда речь идет о крупной сумме денег, не исключены угрозы или насилие. Поэтому не стоит вступать в разговор с ними или куда-то идти. В подобных случаях стоит сразу позвонить в полицию. Любая информация очень полезна для полиции – например, какой автомобиль был у мошенников или какой номерной знак, потому что тогда мы можем послать патрульных, чтобы они проверили пассажиров. Банк заботится о том, чтобы деньги на счете были защищены. Пока люди не сообщают жуликам данные, связанные с их банковским счетом (PIN1 и PIN2), с деньгами ничего не происходит, то есть они не могут быть доступны посторонним. Если кто-то утверждает, что деньги на счете находятся под угрозой и их нужно снять, это мошенничество. В таких случаях немедленно кладите трубку. Еще одна важная информация: не относите наличные в посылочные автоматы и не отдавайте курьерам – это запрещено!

Рауль Вахтра, руководитель отдела по предотвращению финансовых преступлений Swedbank Количество афер и мошенничеств в последнее время растет в геометрической прогрессии. Swedbank просит людей предупреждать своих друзей и близких о подозрительных звонках, электронных письмах и сообщениях. Ваш банк, оператор мобильной связи, полиция или любой другой государственный орган никогда не потребует от вас секретных личных данных, PIN-кодов, не попросит вас снять деньги, чтобы передать их кому-то другому, отправить по почте или перевести в другой банк. Пожалуйста, будьте предельно бдительны, если вы получили сообщение с незнакомого номера. Приведу пример из жизни. В феврале жителю Таллинна позвонил мошенник, представившийся сотрудником службы безопасности Swedbank, и сообщил, что на его имя оформляют кредит. Затем ему позвонил „полицейский“, который сообщил, что полиция в курсе ситуации, но для ее разрешения необходимо ввести PIN-код. Жертва потеряла в общей сложности 15 000 евро. Мошенничество, в котором преступники выдают себя за сотрудников банка, полиции или оператора мобильной связи, очень распространено. Например, человеку сообщают, что доступ к его банковскому счету получил незнакомец или что кто-то изменил номер его телефона. Затем преступник просит жертву ввести PIN-код Smart-ID или загрузить программу Anydesk, которая дает мошеннику удаленный доступ к компьютеру и банковскому счету жертвы. Преступники также просят людей снять все деньги со счета в банкомате и отнести их в посылочный автомат, утверждая, что сотрудник банка доставит их на более защищенный счет. Мы даже сталкивались со случаями, когда якобы сотрудник банка хотел встретиться с человеком на улице, чтобы забрать деньги. Подчеркиваем: ни один банк в Эстонии так не поступает! Действующие в Эстонии предприятия и полиция не просят людей класть деньги в почтомат или передавать их на улице. Если вас просят снять наличные со счета и передать их куда-либо, то это на 100% мошенничество! Swedbank рекомендует немедленно сбрасывать подобные подозрительные звонки. Это преступники, которые используют всевозможные уловки, чтобы обманом лишить людей денег. Мошенники чрезвычайно искусно лгут и манипулируют людьми. Поэтому мы призываем всех предупредить своих близких и быть предельно осторожными. Если вы подозреваете, что мошенники пытаются обмануть вас, всегда сообщайте об этом в полицию по телефону 112 и в свой банк.

Кятлин Кукк, руководитель службы безопасности SEB Случаи, когда пожилые люди становятся жертвами мошенников, становятся все более частыми – ложной информации легко поверить, и доверчивые люди передают преступникам наличные деньги. Или телефонные мошенники получают доступ к их банковским счетам. Все чаще встречаются ситуации, когда человек приходит в отделение банка с намерением снять все свои сбережения. Хотя мы делаем все возможное, чтобы не допустить попадания денег к преступникам при наличии явных признаков мошенничества, это все же личные деньги человека, и мы не можем отказывать ему в возможности их снять до бесконечности. Поскольку мошенники уже применили свои манипуляции, заранее объясняя жертвам, что нужно говорить сотрудникам банка, то люди часто отказываются сотрудничать и игнорируют объяснения сотрудников банка. Кроме того, существуют схемы, когда телефонные мошенники убеждают жертв продать свою недвижимость и отдать деньги преступникам. Пожилых близких следует предупредить, что, если им звонит незнакомец, нужно сначала подумать, правдива ли сообщаемая информация. Если есть подозрения на мошенничество, следует немедленно прервать звонок и, при необходимости, обсудить ситуацию с родственниками. Мы в банке постоянно работаем над повышением осведомленности о кибер- и телефонном мошенничестве – рассказываем о том, как защитить свои данные и устройства и как успешно распознать преступников. Кроме того, мы анализируем содержание платежей внутри банка, чтобы выявить возможные аномалии и тем самым предотвратить мошенничество.

Кто чаще всего становится жертвой мошеннических схем? Из-за того, что телефонные мошенники чаще всего говорят на русском языке, жертвами обычно становятся русскоязычные клиенты. Большинство из них – люди в возрасте от 60 лет. Жертвами фишинга и мошенничества с инвестициями становятся люди всех возрастных групп, и нет разницы, на каком языке они говорят.

Как пожилому человеку определить, что звонок – от мошенника? Источник: SEB • Звонят с неизвестного номера. • Звонящий говорит только на русском языке и не может свободно общаться на эстонском. • Звонящий сообщает о проблеме, которую нужно срочно решить, и часто сам выступает в роли „помощника“. • Звонящий хочет узнать PIN-код банковского счета, пароль, данные карты или идентификационный код. • Звонящий говорит о тайной операции или об участии в ней. • Звонящий просит снять деньги с банковского счета, куда-то их привезти или передать неизвестному лицу.

10 самых распространенных признаков опасности, о которых должен знать каждый Источник: Swedbank 1)Телефонный звонок от незнакомца, выдающего себя за полицейского или сотрудника банка. Если кто-то при этом просит предоставить ему данные банковской карты или доступ к банковскому счету, звонок следует немедленно прервать. Настоящий банковский служащий или полицейский никогда не станет запрашивать такую информацию по телефону. 2)Просьба поделиться экраном компьютера. Если незнакомец просит вас дать доступ к своему компьютеру или загрузить незнакомую программу, нужно немедленно класть трубку. 3)Чрезмерная спешка. Если незнакомец в интернете или по телефону настаивает, что вы должны принять решение немедленно, иначе случится что-то плохое или вы упустите прекрасную возможность, вам следует быть особенно осторожным. 4)Желание действовать тайно. Если вас просят или даже требуют скрыть какое-то действие, например – под предлогом тайной полицейской операции, это знак, что что-то не так. 5)Подозрительные инвестиционные возможности. Будьте бдительны, если незнакомец предлагает вам невероятно выгодные инвестиции и направляет вас на сайт, который „гарантирует“ высокую доходность инвестиций. Не существует высокодоходных безрисковых инвестиций: если предложение кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, это, скорее всего, мошенничество. 6)Звонки из-за границы. Будьте бдительны, если вам неожиданно звонят с незнакомого номера или из-за границы. Мошенники могут подменить номер звонящего – обычно для того, чтобы скрыть свое настоящее местоположение. 7)Знакомства с незнакомцами. Если некто хочет познакомиться с вами в интернете, начинает увлеченно общаться, а через некоторое время просит о финансовой помощи, это – мошенничество. 8)Подозрение на переадресацию. Если вам звонит человек, выдающий себя за сотрудника банка или полицейского, но во время разговора пытается перевести звонок на другую инстанцию, есть повод насторожиться. 9)Подозрительные веб-адреса. Если кто-то присылает вам ссылку на сайт курьерской компании, банка, налоговой и таможенной службы или другого органа, всегда проверяйте, совпадает ли адрес сайта с тем, который действительно есть у этого ведомства. Если он выглядит подозрительно или отличается от оригинального, это, скорее всего, мошенничество. Необычные ссылки и документы, неловкий английский – тоже повод насторожиться. Если вы получаете электронные письма или сообщения с подозрительными ссылками или документами, содержание которых кажется ошибочным или подозрительным, будьте бдительны. Орфографические ошибки в текстах также должны заставить вас насторожиться. 10) Если вас просят снять деньги наличными и доставить их куда-то. Это на 100% верный признак мошенничества, и этого никогда не следует делать, какими бы ни были аргументы.

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