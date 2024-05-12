Обзор: чем уже прославился новый мэр Таллинна?

О себе

Апрель 2011

„За границей я эстонец, в Эстонии же не все так просто. В принципе я эстонец русского происхождения“. (Postimees)

О реформе образования

Апрель 2011

„Попытка провести интеграцию насильно, применяя карательный метод, обернулась разочарованием, злобой и противостоянием. Задача состояла в том, чтобы за 20 лет внедрить эстонский язык во все сферы, рассчитывая, что проблема решится сама собой. Сейчас мы видим, что так действовать нельзя“. (Postimees)

„Много обладателей российских паспортов; но я не думаю, что они настроены против Эстонии. Но они разочарованы в эстонском государстве, которое не дает им участвовать в политическом процессе, не предоставляет права граждан, хотя они считают Эстонию своей родиной“. (Postimees)

Декабрь 2011

„Главную идею – сохранение в Эстонии образования на русском языке – поддерживают социал-демократы всех уровней“. (ERR)

Март 2014

„Когда реформу (60% предметов в русской гимназии – на эстонском) начали претворять в жизнь, то не было проведено тщательного анализа того, что происходит в русских школах. Например, какой уровень знания эстонского языка среди учителей и среди учеников… Эти вопросы надо решать исходя из политики образования, а не национальной политики“. (ERR)

Февраль 2020

„Эстоноязычная школа не может развивать русский язык у русскоязычных детей – потому что детям со вторым родным языком не предлагается родной язык в качестве родного… Много говорят о том, почему не увеличивается доля русскоязычных родителей, отдающих своих детей в эстонскую школу. Одна из причин, и вполне законная: русскоязычный родитель хочет, чтобы его ребенок освоил еще и русский язык. Эстонская школа этого не предлагает. Я пошел в эстонскую школу и сидел там на уроках русского языка, где с шестого класса начинаешь учить „папа, мама“ и так далее. Во-первых, это пустая трата времени, а во‑вторых, русский там толком не выучишь“. (Müürileht)

Январь 2021