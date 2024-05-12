Обзор: чем уже прославился новый мэр Таллинна?
К своим 38 годам Евгений Осиновский успел возглавить партию соцдемов, посидеть в двух министерских креслах, побыть председателем Таллиннского горсобрания и стать активным участником переворота в управлении столицей. В марте этого года соцдемы перед вотумом недоверия Михаилу Кылварту вышли из коалиции с центристами, а 14 апреля с третьей попытки Осиновский был избран мэром Таллинна. „МК-Эстония“ вспоминает высказывания политика на протяжении всей карьеры.
О себе
Апрель 2011
„За границей я эстонец, в Эстонии же не все так просто. В принципе я эстонец русского происхождения“. (Postimees)
О реформе образования
Апрель 2011
„Попытка провести интеграцию насильно, применяя карательный метод, обернулась разочарованием, злобой и противостоянием. Задача состояла в том, чтобы за 20 лет внедрить эстонский язык во все сферы, рассчитывая, что проблема решится сама собой. Сейчас мы видим, что так действовать нельзя“. (Postimees)
„Много обладателей российских паспортов; но я не думаю, что они настроены против Эстонии. Но они разочарованы в эстонском государстве, которое не дает им участвовать в политическом процессе, не предоставляет права граждан, хотя они считают Эстонию своей родиной“. (Postimees)
Декабрь 2011
„Главную идею – сохранение в Эстонии образования на русском языке – поддерживают социал-демократы всех уровней“. (ERR)
Март 2014
„Когда реформу (60% предметов в русской гимназии – на эстонском) начали претворять в жизнь, то не было проведено тщательного анализа того, что происходит в русских школах. Например, какой уровень знания эстонского языка среди учителей и среди учеников… Эти вопросы надо решать исходя из политики образования, а не национальной политики“. (ERR)
Февраль 2020
„Эстоноязычная школа не может развивать русский язык у русскоязычных детей – потому что детям со вторым родным языком не предлагается родной язык в качестве родного… Много говорят о том, почему не увеличивается доля русскоязычных родителей, отдающих своих детей в эстонскую школу. Одна из причин, и вполне законная: русскоязычный родитель хочет, чтобы его ребенок освоил еще и русский язык. Эстонская школа этого не предлагает. Я пошел в эстонскую школу и сидел там на уроках русского языка, где с шестого класса начинаешь учить „папа, мама“ и так далее. Во-первых, это пустая трата времени, а во‑вторых, русский там толком не выучишь“. (Müürileht)
Январь 2021
„Если есть желание вместе управлять страной, то реформисты с центристами договорятся и по налоговой политике, и, скорее всего, по русской школе. Выглядеть это будет примерно так: внесут какой-нибудь непонятный пункт о том, что будут двигаться в сторону эстоноязычного образования… Скорее всего, в этом вопросе по-настоящему ничего не изменится“. (Postimees)
Октябрь 2023
„Школы в столице переполнены. Понятно, что если мы будем увеличивать набор в эстоноязычных школах, то в некоторых может физически не хватить места. Это одна из причин, почему я говорю, что реализовать полностью эту реформу (переход на образование на эстонском – прим. ред) к 1 сентября 2024 года нереально“. (ERR)
Апрель 2024
„С первого сентября первые и четвертые классы, а также детские сады должны перейти на эстонский язык обучения. Город сделает всё от себя зависящее, чтобы перед классом стояли квалифицированные педагоги. Очевидно, что проблемы при реализации столь масштабной реформы неизбежны, но мы намерены сделать всё от себя зависящее, чтобы реформа прошла удачно“. (Postimees)
Об Ида-Вирумаа
Январь 2011
„Эстонское государство отводит Ида-Вирумаа роль сироты – безработица снова растет, европейские пособия не поступают в регион в достаточном размере, интеграционная политика выглядит красиво лишь на бумаге“. (ERR)
Август 2013
„Если мы сможем доказать избирателю (в Нарве – прим. ред.), что способны взять управление городом на следующие четыре года на себя и дать Нарве новое дыхание, то я готов стать мэром и жить в этом городе“. („Северное Побережье“)
В итоге местные выборы 2013 года в Нарве выиграли центристы, но в личном зачете Осиновский обошел центриста Михаила Стальнухина.
О русских в Эстонии
Март 2014
„Разговоры о внутренней безопасности очень оскорбительны для большинства русскоязычного населения Эстонии, которое лояльно в отношении государства“. (ERR)
Июнь 2014
„Должно настораживать то, что наша политика гражданства дала нам 100 тысяч граждан России, а это уже больше, чем лиц без гражданства, которых не должно быть в Европе XXI века. Целью Эстонии могло бы стать то, чтобы все люди, живущие здесь, стали гражданами Эстонии“. (Sirp)
Декабрь 2018
„Наша цель – чтобы максимальное количество жителей страны имели эстонское гражданство. В Эстонии есть люди с двойным гражданством разных стран. Если посмотрим в общем на развитие этой системы в мире, то все больше двойное гражданство допускается. Нужно понимать, что вопрос политики гражданства в эстонском обществе является эмоциональным по историческим причинам“. (Delfi).
Апрель 2024
„Партии, для которых во время коалиционных переговоров в Таллинне был важен вопрос лишения права голоса граждан РФ и РБ, смогут заниматься его продвижением в парламенте. Надеюсь, что теперь на уровне Таллиннской мэрии этот вопрос больше подниматься не будет“. (ERR).
Об акцизах на алкоголь
Июль 2016
„Я как министр здоровья и труда поддерживаю повышение акциза на алкоголь для защиты народного здоровья“. (BNS)
В итоге повышения акцизов на алкоголь государство потеряло миллионы евро, потому что жители Эстонии стали ездить за алкоголем в Латвию – он там был существенно дешевле.
Сентябрь 2017
„То, что трансграничная торговля возникнет, было предсказуемо. Каких она будет размеров, предсказать невозможно. Послушать производителей алкоголя, так люди бросили ходить на работу и вместо этого ездят в Латвию за пивом“. („Деловые ведомости“)
2 мая 2018 года покинул пост министра здравоохранения и труда.
О разном
Март-апрель 2024
О выходе из коалиции с центристами: „Политическое сотрудничество – это не святой брак, а политические реалии, желание и возможность совместно работать“. (ERR)
О том, зачем нужно было вводить должность еще одного вице-мэра: „У нас серьезные планы. В ближайшие месяцы мы сможем принять решения, которые позволят сэкономить несколько миллионов ежегодно, но пока об этом рано говорить. Предложить кресло дополнительного вице-мэра было моей идеей, поскольку портфель, за который ранее отвечал Владимир Свет, объединяющий транспорт и коммунальную сферу, слишком тяжелый. Ни один человек не способен эффективно управлять этими сферами одновременно“. (ERR)
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