И рыбку съесть, и косточкой не подавиться. В Эстонии участились случаи рыболовного браконьерства(6)
В последнее время в рыболовных группах в соцсетях все чаще стали появляться сообщения о незаконных способах ловли рыбы, а также о нарушениях правил разрешенного количества улова. Специалисты отмечают, что патрулей катастрофически не хватает. Настоящие рыбаки, уважающие как себя, так и законы, возмущены: куда смотрит рыбнадзор? Что делать, если вы заметили наглое нарушение правил рыболовства, выясняла „МК-Эстония“.
В редакцию „МК-Эстонии“ обратились обеспокоенные рыбаки, которые рассказали, что с наступлением весеннего тепла активизировались и браконьеры, которые самым наглым образом нарушают законы рыболовства нашей страны.
По их словам, недобросовестные люди используют совершенно варварские способы вылова рыбы и значительно превышают максимально разрешенное количество улова.
Мучительная смерть
Юрий – рыбак из Пярну с многолетним стажем. В основном увлекается ловлей хищников (щуки или судака), но весной также с удовольствием ловит вимбу или плотву. Чаще всего Юра занимается любимым делом на реках Пярну, Сауга и Рейу, где как раз в последнее время участились и случаи вопиющих нарушений.
„Я работаю возле реки Сауга, и каждое утро проезжаю мимо пешеходного моста. И там каждое утро уже в 7 часов стоят люди и наглым образом „секут“ рыбу: за хвост, за пузо, причем это – одни и те же лица. Они берут эту рыбу просто мешками. Набрали мешок, отнесли в багажник, вернулись обратно на мост, и дальше „сечь“ эту бедную рыбу“, – возмущается Юрий.
Он поясняет, что „сечь“ – это вылавливать рыбу при помощи багра, что в Эстонии категорически запрещено.
„Багрение – целенаправленное действие по захвату рыбы крючком за любые части тела помимо рта. На удочку или спиннинг прикрепляется несколько крючков, чаще всего – тройник. При помощи длинных шестов с большим количеством крюков рыба попадается не на крючок, который был опущен в воду на леске, а именно на крюки, установленные на багре. Несомненно, эффективность тройника не идёт ни в какое сравнение со стандартной ловлей на удочку или спиннинг“, – подчеркивает Юрий.
По словам рыбака, пару раз он вызывал инспекторов. Они приезжали, но никаких санкций к нарушителям не применяли. Мол, рыба же клюет и за рот.
„Но, вылавливая таким способом одну рыбу, человек обрекает на долгую и мучительную смерть ещё нескольких подводных обитателей, которые уже не оправятся после того, как попали „под раздачу“. Рыба в этом случае становится просто добычей. У нее нет шансов уйти от крючка, а если он и появляется, то рыба уходит с него искалеченной и, чаще всего, погибает, – подчеркивает Юрий. – И самое ужасное, что сейчас такой способ ловли как будто бы входит в моду. Вот, например, стояли мы недавно на лодке на реке Сауга, а на берег пришла семья: отец, мать и дети. И с ходу начинают багрить эту несчастную рыбу. Мы плывем на лодке, а мимо проплывает 4-5 мертвых рыб с разорванным брюхом. И дети уже с самых малых лет считают, что это нормально!“
Рыбак добавляет: „Если раньше на реке Рейу такого не наблюдалось, то теперь уже и там были замечены такие браконьеры“.
По словам Юрия, видео браконьерства неоднократно выставляли в группах в соцсетях, но, как говорится, воз и ныне там.
Гости из-за рубежа
В сезон плотвы и вимбы порыбачить в Эстонию приезжают и рыбаки из соседних стран. Большинство людей – из Латвии. И, как это ни грустно, все чаще соседей замечают за нарушением правил рыболовства нашей гостеприимной страны.
„Очень обидно, когда люди приезжают в гости и ведут себя некрасиво. Мало того, что не соблюдают законы нашей страны, так они еще и мусорят. Пришли на берег, попили, поели, весь этот мусор оставили у речки, и ушли, – возмущается Юрий. – Конечно, у нас тоже есть местные рыбаки-свиньи, но больше такое поведение замечено за гостями“.
В конце ноября прошлого года Правительство Эстонии утвердило изменения в правилах рыболовства, которые вступили в силу 1 января 2024 года. В число этих изменений вошло и ограничение на выловленное в сутки максимальное количество.
Среди видов рыб, для вылова которых установлено предельное количество в день, добавились линь и вимба. Разрешено для вылова – линя до 15 экз., вимбы до 20 экз. Кроме того, такой же лимит вылова распространяется и на леща (до 15 экз.), щуку (до 5 экз.), окуня (до 15 кг), а также лосося и морскую форель (2 лосося, или 2 форели, или 1 лосось и 1 форель).
По словам Юрия, гости эти ограничения попросту игнорируют: „Они как будто жадные. Я сколько их встречал на море, вижу, что они хватают любую рыбу, неважно – маленькую или большую. Главное – набрать побольше. Это касается и вимбы. Они наловят, отнесут улов в машину, и возвращаются на берег дальше ловить. Приезжают иногда и целыми автобусами. Не верится, что они едут из-за границы за 20 вимбами“, – констатирует рыбак.
Добровольная рыбоохрана
Добровольная рыбоохрана (Vabatahtlik Kalakaitse) – это организация, находящаяся под эгидой Эстонского общества рыбаков. Основная деятельность – это надзор за выпуском лососевых рыб на нерест осенью. Однако, по мере своих возможностей, организация обращает внимание и на все остальные нарушения.
История содружества „рыбных добровольцев“ началась еще в 2014 году, когда группа всего из 10 рыбаков совершила первую „прогулку“ к реке Кейла с целью ознакомления. Ситуация оказалась плохой, и было решено начать проводить регулярные патрули.
В следующем году действия развернулись еще более масштабно. Впервые река Кейла оказалась прикрыта добровольцами от водопада до устья. Надзор вели круглосуточно.
На данный момент братство рыбоохраны насчитывает уже около 400 человек. Добровольцы действуют во всех уездах, и вдобавок к наблюдению за осенним нерестом присматривают за водоемами круглый год. Vabatahtlik Kalakaitse – это добровольная организация, имеющая договор сотрудничества с Департаментом окружающей среды.
„У нас нет каких-то привилегий или полномочий – в своей деятельности мы руководствуемся законодательством Эстонской Республики, – говорит менеджер по развитию организации Райт Киккамяги. – Мы в первую очередь занимаемся предотвращением деятельности браконьеров. Например, в данный момент, пока действует запрет на щуку, большой проблемой является установка капканов для рыбы. Только рыбаки-профессионалы имеют право на установку ловушек для щуки. У рыбаков-любителей такого права нет“.
Он добавляет: „Но все же основная наша деятельность – это предотвращение браконьерского лова на лососевых реках, их в Эстонии около десяти. Главная проблема – ловля в запрещенное время или запрещенными орудиями лова, например, с помощью электричества или сетей“.
По словам Киккамяги, если добровольцы замечают нарушение правил рыбалки, то фиксируют это на фото или видео. Кроме того, защитники рыб носят и нагрудные камеры. Но все же, хоть Департамент окружающей среды с удовольствием использует предоставленные материалы для доказательства преступлений, по мнению рыбаков, меры практически не принимаются.
Присоединиться к рядам защитникам рыбы может каждый. Но для настоящих добровольцев составлен целый ряд правил, при нарушении которых можно легко остаться без гордого звания.
Чтобы вступить в организацию, необходимо заполнить анкету на сайте www.kalastajateselts.ee
Следить за деятельностью организации можно на страничке Фейсбук https://www.facebook.com/kalakaitse/
Также у добровольцев есть и собственный канал в Youtube: https://www.youtube.com/@VabatahtlikKalakaitse/featured
Что говорят в Департаменте окружающей среды?
Главный инспектор бюро развития надзора за дикой природой и рыболовством Департамента окружающей среды (ДОС) Эрик Партс опровергает утверждение о том, что патрулей по надзору за рыболовством не хватает.
„Да, в определенные периоды года могут возникать ситуации, когда у дежурных инспекторов много работы и нет возможности оперативно реагировать на все сообщения, но в целом наши инспекторы успевают проверить все поступившие жалобы даже в стрессовое время. В каждом уезде дежурит как минимум одна команда, готовая отреагировать на вызов. У нас шесть региональных отделений, инспекторы работают по всей стране“, – утверждает Эрик Партс.
Он добавляет: „Но фото- или видеозапись, сделанная простым гражданином, также может стать доказательством в уголовном процессе, и ДОС принимает такие записи. Однако каждый случай рассматривается отдельно, и только после подробного изучения можно принимать решение относительно этого конкретного доказательства“.
Эрик Партс не согласен и с тем, что якобы транспортные средства рыбаков в случае подозрения на превышение нормы разрешенного улова не проверяют.
„Инспекторы бюро надзора за рыболовством ДОС при необходимости проверяют транспортные средства рыбаков. При непосредственном движении автомобиля мы очень редко применяем специальную меру (остановка автомобиля + досмотр). Но, например, при проверке рыбаков на парковках возле водоемов досмотр автотранспорта – достаточно распространенная практика. Необходимо иметь в виду, что транспортное средство является движимым имуществом, и инспектор имеет право осмотреть это имущество только при наличии для этого правового основания и оправданной необходимости. Любое действие должно быть соразмерным с ситуацией и подходящим для решения проблемы“, – констатирует Партс.
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