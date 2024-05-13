И рыбку съесть, и косточкой не подавиться. В Эстонии участились случаи рыболовного браконьерства

Четыре вопроса Министерству регионального развития и сельского хозяйства Эстонии

1. В Швеции все водоемы для ловли рыбы кому-то принадлежат, поэтому для ловли рыбы необходимо получить разрешение владельца. Возможно ли в Эстонии применить т.н. „шведский подход“, где за каждым водоемом зафиксирован местный житель, которому предоставляются все полномочия рыбнадзора?

Десятилетия назад этот метод надзора действовал и в Эстонии, когда водоемы, пригодные для рыбалки, сдавались в аренду рыболовным клубам на определенных условиях. Тогда непосредственно клубы заботились о том, чтобы водоем использовался разумно, и именно они выдавали разрешения на рыбную ловлю. Это было время, когда рыболовство не очень жестко регулировалось по всей стране. Но после восстановления независимости требования ужесточились, и правила рыболовства были узаконены на общегосударственном уровне. Постепенно необходимость в рыболовных клубах и аренде водоемов отпала.

Если оглянуться на последние десять лет, то тема аренды водоемов время от времени поднималась, но пока не нашла очень прочной базы и обоснования. Сегодня рыбаки привыкли к тому, что они могут перемещаться с одного водоема общественного пользования на другой без необходимости получения каких-либо отдельных разрешений от рыболовного клуба или землевладельца помимо разрешений, установленных государством (лицензия на любительское рыболовство, карта). Мы считаем, что нынешняя схема идеально подходит для рыбаков, неудобств и недопониманий нет.

2. В Финляндии очень тщательно заботятся о своем рыбном хозяйстве, поэтому каждый обычный финский житель может в любой момент подойти к рыбаку и, например, попросить показать лицензию или улов, чтобы проверить разрешенное количество. При отказе – вызывают полицию. Можно ли и нам пойти „финским путем“?

Мы не планировали осуществлять самостоятельный надзор за рыболовством. Несколько лет назад, как и в случае с помощником полицейского, рассматривалось также создание должности помощника инспектора, но оно до сих пор не получило сильной политической поддержки и поэтому не реализовано сегодня. Тем не менее мы являемся гражданским обществом, и каждый по-прежнему может сообщить о подозрительной деятельности в Департамент окружающей среды, позвонив по номеру 1247.

3. Сообщество рыболовов Эстонии уже давно обсуждает тему запрета частных сетей во всех внутренних водоемах страны, чтобы увеличилось количество рыбы и снизилось загрязнение водоемов. Это упростит жизнь, станет проще вычислять браконьеров. Готово ли министерство рассмотреть такое ограничение хотя бы на пятилетний срок?

В Эстонии ученые ежегодно проводят различные исследования, как во внутренних водоемах, так и на море. В результате исследований оценивается состояние рыбного запаса, и в зависимости от этого даются соответствующие рекомендации по регулированию рыболовства. Если результаты исследования показывают, что ловлю необходимо ограничить в определённом водоёме, то, в зависимости от возможностей, это делается. Если говорить конкретно о внутренних водоемах и ловле жаберными сетями, то все же неверно считать, что в случае запрета сетей состояние рыбных запасов улучшится. На количество рыбы влияет ряд других факторов, которые необходимо учитывать. Помимо вышесказанного, наличие политической воли также является важным определяющим фактором в регулировании рыболовства.

4. В соцсетях создана группа Vabatahtlik kalakaitse rus, куда можно присылать сигналы и информацию в виде фото и видео о нарушениях или опасности окружающей среде. Уже спасено таким образом около сотни особей красной рыбы из бассейна дамбы Линнамяэ ГЭС. Возможно ли на государственном уровне создать приложение наподобие Ilm+, куда каждый рыбак смог бы добавить, например, зимой свои замеры толщины льда? И там же рапортовать о нарушениях правил рыболовства?