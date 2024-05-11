Лечение за счет государства. Реабилитация после болезни или травмы: как получить помощь?
Больше всего людей с продолжительной болезнью или проблемой со здоровьем – в старшей возрастной группе. Среди жителей Эстонии в возрасте 65 лет и старше 69% страдают от какой-либо продолжительной болезни или проблем со здоровьем. Очень часто, помимо обязательного лечения, требуются и восстановительные услуги. Какие услуги по восстановительному лечению можно получить от Кассы здоровья, выясняла „МК-Эстония“.
В 2023 году самыми частыми диагнозами людей от 65 до 84 лет в Эстонии, по данным Кассы здоровья, были гипертоническая болезнь с поражением сердца (209 509 случаев), эссенциальная гипертензия (высокое кровяное давление) (108 226 случаев), инсулиннезависимый диабет (диабет II типа) (78 890 случаев), глаукома (51 193 случая), мерцательная аритмия и трепетание предсердий (41 812 случаев), старческая катаракта (40 870 случаев), дорсалгия, или боль в спине (39 604 случая), гонартроз, или артроз коленного сустава (39 017 случаев), коксартроз, или артроз тазобедренного сустава (21 549 случаев).
Из этих данных видно, что наиболее частые проблемы связаны с нарушением работы сердца, а также опорно-двигательного аппарата. Практически все такие диагнозы требуют восстановительного лечения.
Как получить бесплатное восстановительное лечение?
Восстановительное лечение направлено на восстановление нарушенных функций, сохранение или адаптацию с недостатком. Такое лечение проводят как амбулаторно, так и стационарно.
В стационарном восстановительном лечении, как правило, нуждаются пациенты после тяжёлой болезни, операции или травмы, а также в известных случаях – после хронических болезненных состояний и их обострений.
„Касса здоровья финансирует только те лечебные услуги, которые указаны в перечне медицинских услуг на нашем сайте и которые требуются человеку с медицинской точки зрения, – говорит советник по коммуникациям Кассы здоровья Вивика Тамра. – У получающего восстановительное лечение должно быть также направление на приём к врачу восстановительного лечения“.
Касса здоровья платит за восстановительное лечение у своих договорных партнёров, если оно оказано застрахованному по медицинским показаниям. У получающего восстановительное лечение должно быть также направление на приём к врачу восстановительного лечения (taastusraviarst). То есть нужно сначала записаться на прием к своему семейному врачу, рассказать о проблеме, и тот даст направление к врачу по восстановительному лечению.
Именно этот врач обычно решает, показано ли восстановительное лечение пациенту и какие процедуры ему необходимы. Однако и врачи других специальностей (например, неврологи) назначают своим пациентам некоторые процедуры восстановительного лечения.
Касса здоровья платит за койко-день, процедуры и исследования. За пребывание в больнице с ребёнком в возрасте до 7 лет или с ребёнком в возрасте до 14 лет с глубоким или тяжёлым двигательным или связочным недостатком вдобавок платят также и за родителя.
За санаторное лечение Касса здоровья не платит, но у нее имеется договор с отдельными лечебными учреждениями. Список договорных партнёров по реабилитации можно посмотреть тут: https://www.haigekassa.ee/inimesele/arsti-ja-oendusabi/haigekassa-lepingupartnerid/eriarstiabi
В графе „Контрактная специальность“ нужно выбрать „Реабилитация“.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.