Лечение за счет государства. Реабилитация после болезни или травмы: как получить помощь?

В 2023 году самыми частыми диагнозами людей от 65 до 84 лет в Эстонии, по данным Кассы здоровья, были гипертоническая болезнь с поражением сердца (209 509 случаев), эссенциальная гипертензия (высокое кровяное давление) (108 226 случаев), инсулиннезависимый диабет (диабет II типа) (78 890 случаев), глаукома (51 193 случая), мерцательная аритмия и трепетание предсердий (41 812 случаев), старческая катаракта (40 870 случаев), дорсалгия, или боль в спине (39 604 случая), гонартроз, или артроз коленного сустава (39 017 случаев), коксартроз, или артроз тазобедренного сустава (21 549 случаев).

Из этих данных видно, что наиболее частые проблемы связаны с нарушением работы сердца, а также опорно-двигательного аппарата. Практически все такие диагнозы требуют восстановительного лечения.

Как получить бесплатное восстановительное лечение?

Восстановительное лечение направлено на восстановление нарушенных функций, сохранение или адаптацию с недостатком. Такое лечение проводят как амбулаторно, так и стационарно.

В стационарном восстановительном лечении, как правило, нуждаются пациенты после тяжёлой болезни, операции или травмы, а также в известных случаях – после хронических болезненных состояний и их обострений.

„Касса здоровья финансирует только те лечебные услуги, которые указаны в перечне медицинских услуг на нашем сайте и которые требуются человеку с медицинской точки зрения, – говорит советник по коммуникациям Кассы здоровья Вивика Тамра. – У получающего восстановительное лечение должно быть также направление на приём к врачу восстановительного лечения“.

Касса здоровья платит за восстановительное лечение у своих договорных партнёров, если оно оказано застрахованному по медицинским показаниям. У получающего восстановительное лечение должно быть также направление на приём к врачу восстановительного лечения (taastusraviarst). То есть нужно сначала записаться на прием к своему семейному врачу, рассказать о проблеме, и тот даст направление к врачу по восстановительному лечению.