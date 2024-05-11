МК Эстония
11.05.2024, 19:20

Лечение за счет государства. Реабилитация после болезни или травмы: как получить помощь?

 
Вита Жукова
МК-Эстония
Что оплачивает Касса здоровья при амбулаторном восстановительном лечении?
Что оплачивает Касса здоровья при амбулаторном восстановительном лечении?
ФОТО: freepik.com

Больше всего людей с продолжительной болезнью или проблемой со здоровьем – в старшей возрастной группе. Среди жителей Эстонии в возрасте 65 лет и старше 69% страдают от какой-либо продолжительной болезни или проблем со здоровьем. Очень часто, помимо обязательного лечения, требуются и восстановительные услуги. Какие услуги по восстановительному лечению можно получить от Кассы здоровья, выясняла „МК-Эстония“.

В 2023 году самыми частыми диагнозами людей от 65 до 84 лет в Эстонии, по данным Кассы здоровья, были гипертоническая болезнь с поражением сердца (209 509 случаев), эссенциальная гипертензия (высокое кровяное давление) (108 226 случаев), инсулиннезависимый диабет (диабет II типа) (78 890 случаев), глаукома (51 193 случая), мерцательная аритмия и трепетание предсердий (41 812 случаев), старческая катаракта (40 870 случаев), дорсалгия, или боль в спине (39 604 случая), гонартроз, или артроз коленного сустава (39 017 случаев), коксартроз, или артроз тазобедренного сустава (21 549 случаев).

Из этих данных видно, что наиболее частые проблемы связаны с нарушением работы сердца, а также опорно-двигательного аппарата. Практически все такие диагнозы требуют восстановительного лечения.

Как получить бесплатное восстановительное лечение?

Восстановительное лечение направлено на восстановление нарушенных функций, сохранение или адаптацию с недостатком. Такое лечение проводят как амбулаторно, так и стационарно.

В стационарном восстановительном лечении, как правило, нуждаются пациенты после тяжёлой болезни, операции или травмы, а также в известных случаях – после хронических болезненных состояний и их обострений.

Касса здоровья финансирует только те лечебные услуги, которые указаны в перечне медицинских услуг на нашем сайте и которые требуются человеку с медицинской точки зрения, – говорит советник по коммуникациям Кассы здоровья Вивика Тамра. – У получающего восстановительное лечение должно быть также направление на приём к врачу восстановительного лечения“.

Касса здоровья платит за восстановительное лечение у своих договорных партнёров, если оно оказано застрахованному по медицинским показаниям. У получающего восстановительное лечение должно быть также направление на приём к врачу восстановительного лечения (taastusraviarst). То есть нужно сначала записаться на прием к своему семейному врачу, рассказать о проблеме, и тот даст направление к врачу по восстановительному лечению.

Именно этот врач обычно решает, показано ли восстановительное лечение пациенту и какие процедуры ему необходимы. Однако и врачи других специальностей (например, неврологи) назначают своим пациентам некоторые процедуры восстановительного лечения.

Касса здоровья платит за койко-день, процедуры и исследования. За пребывание в больнице с ребёнком в возрасте до 7 лет или с ребёнком в возрасте до 14 лет с глубоким или тяжёлым двигательным или связочным недостатком вдобавок платят также и за родителя.

За санаторное лечение Касса здоровья не платит, но у нее имеется договор с отдельными лечебными учреждениями. Список договорных партнёров по реабилитации можно посмотреть тут: https://www.haigekassa.ee/inimesele/arsti-ja-oendusabi/haigekassa-lepingupartnerid/eriarstiabi

В графе „Контрактная специальность“ нужно выбрать „Реабилитация“.

Четыре разных типа

В зависимости от состояния пациента Касса здоровья платит на основании четырёх разных типов койко-дней:

1) Интенсивное восстановительное лечение.

Его оказывают после травмы головы или спины, в результате которой возникло тяжёлое или умеренное нарушение двигательной и/или переходной функции или по крайней мере два тяжёлых или умеренных функциональных нарушения из следующего перечня:

• нарушение речевой функции,

• нарушение глотательной функции,

• нарушения памяти и/или когнитивных функций,

• нарушения функций мочевого пузыря и/или кишечника,

• вызванное нарушением моторики руки нарушение функции деятельности и участия.

Это лечение оказывают в течение полутора лет (до 18 месяцев) с возникновения функционального нарушения.

* Касса здоровья оплачивает интенсивное восстановительное лечение в полном объёме в течение шести месяцев (или меньше) после острого заболевания, травмы или операции.

2) Восстановительное лечение.

Его оказывают в течение полугода (или меньше) после острого заболевания, травмы или операции, в результате которой возникло тяжёлое или умеренное нарушение сердечной, дыхательной или двигательной и/или переходной функции. Касса здоровья оплачивает до 100% от стоимости койко-дня, лечебное учреждение может дополнительно просить от пациента плату за койко-день (до 2,50 евро в день).

3) Поддерживающее восстановительное лечение.

Его оказывают лицу в возрасте старше 19 лет.

Касса здоровья платит в случае следующих хронических болезненных состояний и их обострений:

состояния с умеренной или тяжёлой двигательной ограниченностью после болезней, травм и операций опорных органов,

обусловленная циррозом мягких тканей умеренная или тяжёлая двигательная ограниченность,

хронические обструктивные лёгочные болезни с выраженной дыхательной недостаточностью,

болезни нервов и мышц с умеренным или сильным функциональным нарушением или выраженной мышечной атрофией,

обусловленные центральным или периферическим параличом,

осложнённый диабет 1-го типа с умеренным или сильным функциональным нарушением, обусловленным полиневропатией,

болезненные состояния, протекающие с тяжёлыми нарушениями равновесия и/или атаксиями.

Касса здоровья оплачивает 80% от стоимости койко-дня. В качестве собственного участия лечебное учреждение может брать с пациента 20% от стоимости койко-дня (до 10,02 евро в день) и дополнительно плату за койко-день (до 2,50 евро в день).

4) Поддерживающее восстановительное лечение.

Предназначено для лиц в возрасте до 19 лет.

Вивика Тамра: «Больничная касса финансирует только те лечебные услуги, которые требуются человеку с медицинской точки зрения».

Что оплачивает Касса здоровья при амбулаторном восстановительном лечении?

• физиотерапию (в том числе бассейн)*;

• функциональную терапию*;

• сеанс массажа (больному с умеренным или сильным параличом),

• сеанс лечебного плавания (больному с двигательными нарушениями или ребёнку с двигательными недостатками);

• сеанс грязелечения (больному с ревматоидным полиартритом, болезнью Бехтерева и выраженной скованностью суставов);

• лечебный сеанс физкультуры в камере холода и спелеотерапию (больному с хроническим бронхитом или бронхиальной астмой);

• исследование индивидуальности;

• исследование когнитивной функции;

• сеанс психотерапии;

• логопедические исследования.

* также в виде групповой услуги

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