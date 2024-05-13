Что следует учитывать велосипедистам летом?

Только 25 апреля воры украли на улицах Тарту два велосипеда: на велопарковке на улице Сийли был украден велосипед Scott (ущерб 1000 евро), на улице Тульби – велосипед Merida (ущерб 450 евро).

Второго мая в полицию поступило сообщение о том, что в Ласнамяэ на улице Линнамяэ украден велосипед Cube Acid. Приблизительный ущерб – 1350 евро.

Эти случаи свидетельствуют о том, что велозамки и запертые двери домов ворам не помеха.

Эксперт по безопасности G4S Тармо Пярьяла подчеркивает, что многие предполагают, будто проблема с кражами велосипедов касается только тех, у кого есть такой транспорт. „Увы, это не так. Факт: воры велосипедов уносят не только велосипеды – оказавшись в подъезде, они хватают все, что найдут“, – объяснил он.

Все ценное – с глаз долой

Вы наверняка замечали перед многоквартирными домами и магазинами велосипеды – иногда на них даже нет велозамка. Для злоумышленника это легкая добыча, ведь в лучшем случае надо будет лишь запрыгнуть на велосипед, а в худшем – немного поработать клещами.

Эксперт по безопасности G4S Тармо Пярьяла подчеркивает, что велосипед, прислоненный в саду частного дома к стене, тоже никак не защищен от кражи. „Все ценное всегда надо убирать в закрытое помещение – с глаз долой“, – подчеркнул он и добавил, что как велосипед, так и, например, гриль после использования надо убрать в помещение, оснащенное охранной системой – только в этом случае вы сделаете все возможное, чтобы защитить свое имущество.

Что делать в многоквартирных домах?

Напоминаем, что хранение в подъездах многоквартирных домов велосипедов и прочих вещей противоречит требованиям пожарной безопасности. „Велосипеды следует хранить в кладовках, где можно просто установить техническую охрану, то есть датчики движения, магнитные датчики и т. п.“ – посоветовал Пярьяла.

Если кладовки нет, можно оставить велосипед перед домом и надеяться на лучшее или каждый день носить его вверх-вниз, например, на пятый этаж и обратно. Однако ни один из этих вариантов не кажется надежным.