Почти половина жителей Эстонии считают электромобили слишком дорогими

По данным опроса банка Citadele, 26% жителей Эстонии заявили, что благоприятствующим покупке электромобиля фактором является меньший расход топлива по сравнению с автомобилем с двигателем внутреннего сгорания, 19% считают важной субсидию государства для приобретения электромобиля, а 13% считают, что приобрести электромобиль имеет смысл, поскольку проценты по кредиту или лизингу будут меньше, чем для обычных машин. При этом 28% респондентов заявили, что плата за лизинг автомобиля не должна превышать 200 евро в месяц, а 25% посчитали максимально возможной суммой лизингового платежа 300 евро.

„По сравнению с проведенным год назад аналогичным опросом мы видим, что при рассмотрении вопроса о покупке электромобиля для людей стали более важны связанные с деньгами аспекты. Например, если в то время 44% ответили, что преимуществом электромобиля является низкий уровень загрязнения и столько же выделили меньший уровень шума, то в этом году такие цифры составили лишь 15% и 9% соответственно, – прокомментировал руководитель отдела лизинга Citadele Райнер Моппель. – В этом году 44% респондентов заявили, что цена электромобиля для них слишком высока, а 30% отметили, что цена слишком высока по сравнению с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания“.

В качестве факторов, препятствующих покупке электромобиля, люди также называли тот факт, что преодолеваемое на одной зарядке расстояние слишком мало (41%), отсутствие удобной и широко распространенной сети зарядки (27%), а также то, что зарядка происходит слишком медленно (27%). 22% респондентов считают, что при необходимости замена аккумулятора стоит слишком дорого, а 10% посчитали государственную субсидию слишком маленькой.