Возле столичных станций по приему отходов открылись пункты ремонта велосипедов

По словам руководителя Таллиннского центра отходов Рейна Калле, потребность в разработке системы обращения с отходами возникла когда-то в связи с необходимостью заботиться о здоровье людей. „В прошлом году Таллинн был Зеленой столицей Европы, а в следующем году он с гордостью будет нести титул Спортивной столицы Европы. Установка пунктов ремонта велосипедов – это небольшой шаг для продвижения циркулярной экономики и популяризации физической активности“.

Согласно Плану Таллинна по обращению с отходами, станции по приёму отходов будут становиться центрами циркулярной экономики, включающими в себя как помещения для повторного использования, так и ремонтные мастерские. Ввиду этого Таллиннский центр отходов установил возле ворот Пальяссаареской, Рахумяэской, Пярнамяэской и Пяэскюлаской станций по приёму отходов пункты ремонта велосипедов.

Месторасположение всех таллиннских пунктов ремонта велосипедов можно найти на карте велосипедных дорожек.

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