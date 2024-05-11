Членство в ЕС облегчает повседневную жизнь потребителей(3)
Европейский союз отвечает за соблюдение большинства прав потребителей. В 20-ю годовщину членства в ЕС руководитель Центра консультирования потребителей ЕС при Департаменте защиты прав потребителей и технического надзора, Хельдин Мальмет, отмечает какие важные успехи были достигнуты Европейским союзом в упрощении жизни потребителей.
Улучшенная защита от цифровых гигантов
Вступило в силу Положение о цифровых услугах и рынках, обязывающее все онлайн-платформы идентифицировать продавцов и демонстрировать их контактные данные. Это позволяет покупателям знать с каким продавцом они заключают договор, прежде чем осуществить покупку на платформе.
С 6 марта шесть цифровых гигантов (Google, Amazon, Apple, ByteDance, Meta и Microsoft) больше не смогут предустанавливать свое программное обеспечение по умолчанию при покупке нового устройства. Напротив, отныне у покупателей должна быть возможность удалять предустановленные приложения одним нажатием.
Более простой ремонт дефектных товаров
Уже более 20 лет на все товары и услуги, приобретаемые в ЕС, распространяется ответственность продавца, которая дает потребителям право на бесплатный ремонт или замену дефектного товара продавцом в течение двух лет с момента покупки. С 2022 года это право будет распространяться также на подключенные устройства, цифровой контент и услуги. Будь то видеоигра или подписка на приложение, они также должны быть гарантированно исправны в течение как минимум двух лет.
Что произойдет, если устройство сломается через два года? Чтобы продлить срок службы устройств, Европа стремится стимулировать компании к производству более долговечных устройств, а потребителей - к ремонту или сдаче в ремонт неисправных гаджетов. В результате были введены новые стандарты экологического дизайна для производителей, а потребители получили право ремонтировать различные виды бытовой техники, например, холодильники, стиральные машины или телефоны.
Расширение программы потребительского кредитования
Чтобы стимулировать покупки в периоды инфляции, все больше интернет-магазинов предлагают своим клиентам различные решения по рассрочке. Вариант „Купи сейчас, заплати потом“ очень привлекателен для покупателей, которые могут сразу же забрать товар и оплатить его в три или четыре платежа без дополнительных комиссий. Однако это повышает риск возникновения чрезмерного долгового бремени.
Чтобы защитить интересы потребителей, Европа решила расширить круг кредитов, на которые распространяются более строгие правила. К ним относятся кредиты на сумму менее 200 € и те, которые относятся к категории „Купи сейчас, заплати потом“. Эти меры вступят в силу в ноябре 2026 года.
Высокоскоростные денежные переводы в еврозоне без дополнительных сборов
В настоящее время для осуществления перевода в еврозоне требуется один рабочий день. С осени 2025 года этот срок будет сокращен до 10 секунд, что позволит осуществлять транзакции между отправителем и получателем практически мгновенно. Примечательно, что за этот перевод не будет взиматься дополнительная плата.
Одно зарядное устройство для всех устройств
С декабря 2024 года тип зарядного устройства формата USB-C будет входить в стандартную комплектацию всех мобильных телефонов и планшетов. В будущем все смогут заряжать свои гаджеты с помощью одного зарядного устройства, независимо от бренда.
Больше примеров конкретных достижений ЕС, облегчающих повседневную жизнь потребителей, можно найти здесь (на английском языке).
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