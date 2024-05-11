Членство в ЕС облегчает повседневную жизнь потребителей

Улучшенная защита от цифровых гигантов

Вступило в силу Положение о цифровых услугах и рынках, обязывающее все онлайн-платформы идентифицировать продавцов и демонстрировать их контактные данные. Это позволяет покупателям знать с каким продавцом они заключают договор, прежде чем осуществить покупку на платформе.

С 6 марта шесть цифровых гигантов (Google, Amazon, Apple, ByteDance, Meta и Microsoft) больше не смогут предустанавливать свое программное обеспечение по умолчанию при покупке нового устройства. Напротив, отныне у покупателей должна быть возможность удалять предустановленные приложения одним нажатием.

Более простой ремонт дефектных товаров

Уже более 20 лет на все товары и услуги, приобретаемые в ЕС, распространяется ответственность продавца, которая дает потребителям право на бесплатный ремонт или замену дефектного товара продавцом в течение двух лет с момента покупки. С 2022 года это право будет распространяться также на подключенные устройства, цифровой контент и услуги. Будь то видеоигра или подписка на приложение, они также должны быть гарантированно исправны в течение как минимум двух лет.

Что произойдет, если устройство сломается через два года? Чтобы продлить срок службы устройств, Европа стремится стимулировать компании к производству более долговечных устройств, а потребителей - к ремонту или сдаче в ремонт неисправных гаджетов. В результате были введены новые стандарты экологического дизайна для производителей, а потребители получили право ремонтировать различные виды бытовой техники, например, холодильники, стиральные машины или телефоны.

Расширение программы потребительского кредитования