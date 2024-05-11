ПРОГНОЗ НА ВЫХОДНЫЕ | Запахло летом! Погода понемногу улучшается

В субботу (11.05) область низкого давления удаляется в сторону внутренних районов России, а область высокого давления движется из Скандинавии на Балтийское море и охватывает весь регион Балтийского моря. У нас на границе двух областей давления погода без осадков, но северо-западный ветер сильный, особенно в Восточной Эстонии, где порывы ветра достигают 15, в Вирумаа 17 м/с, к вечеру ветер утихнет. Температура воздуха ночью -1..+4°C, на побережье до +6°C, днем 9..13°C, на открытом ветру побережье до +6°C.