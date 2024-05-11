Новости Эстонии
11.05.2024, 10:46

ПРОГНОЗ НА ВЫХОДНЫЕ | Запахло летом! Погода понемногу улучшается

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ФОТО: Oleg Tsymbarevich

Температура воздуха до середины месяца останется ниже обычного. Но все-таки Агентство окружающей среды обещает, что на следующей неделе воздушная масса потихоньку потеплеет.

В субботу (11.05) область низкого давления удаляется в сторону внутренних районов России, а область высокого давления движется из Скандинавии на Балтийское море и охватывает весь регион Балтийского моря. У нас на границе двух областей давления погода без осадков, но северо-западный ветер сильный, особенно в Восточной Эстонии, где порывы ветра достигают 15, в Вирумаа 17 м/с, к вечеру ветер утихнет. Температура воздуха ночью -1..+4°C, на побережье до +6°C, днем 9..13°C, на открытом ветру побережье до +6°C.

В ночь на воскресенье ясная и малооблачная погода без осадков. Дует ветер северных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха -1..+3, на побережье до +5°C.

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