ФОТО И ВИДЕО | На Землю обрушился мощный геомагнитный шторм

В пятницу вечером на планету обрушился сильнейший солнечный шторм с 2003 года, сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Шторм, который, очевидно, продлится все выходные оценивают по пятибалльной шкале на G5, то есть как „экстремальный“.

Увеличившаяся активность Солнца вызывает вокруг полюсов Земли северное сияние (aurora borealis). Шторм может влиять как на электросеть, так и на радиосвязь.

Смотрите ускоренное видео зрелища над историческим городком Рикс в Швейцарии:

Прямая трансляция Прямая трансляция завершена!

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