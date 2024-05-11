Новости Эстонии
11.05.2024, 08:55

Окружной суд: адвокат Пауль Керес не должен платить 15 000 евро по иску Каи Каллас

 (14)
Kaja Kallas ja Paul Keres
Kaja Kallas ja Paul Keres
ФОТО: Ekspress Meedia | Delfi Meedia

Таллиннский окружной суд решением от 10 мая 2024 года отменил решение Харьюского уездного суда от 26 апреля 2023 года и вынес новое решение по аннулированной части, которым частично удовлетворил иск, сообщила RusERR пресс-секретарь Таллиннских судов.

Как ранее писал RusERR, причиной подачи иска послужило то, что Пауль Керес заявил в радиопередаче Kuku „Sihik“ 30 ноября 2021 года, будто бы премьер-министр Кая Каллас, как и Майлис Репс (экс-министр образования и науки от Центристской партии, которую судят по обвинению в мошенничестве и растрате государственных средств - ред.), устроила свой день рождения за счет государства.

По оценке как суда первой, так и второй инстанции, это утверждение не соответствует действительности, и в течение двух недель после вступления решения в силу Пауль Керес должен будет опубликовать в программе „Sihik“ следующее заявление: „Утверждение сделанное мной, Паулем Кересом, в программе „Sihik“ радиостанции Kuku 30 ноября 2021 года в 12 часов дня, о том, что премьер-министр Кая Каллас 17 июня 2021 года устроила день рождения за государственный счет, является ложным“.

А вот остальные требования истца суд отклонил, расходы по разбирательству в уездном суде стороны будут нести сами, хотя в прошлом году суд первой инстанции решил обязать Кереса оплатить издержки Каи Каллас на судебное разбирательство, которые составили 13 410 евро.

Согласно решению Харьюского уездного суда, Керес должен был заплатить и 15 000 евро в виде компенсации за моральный ущерб, окружной суд же отклонил требование истца о возмещении морального ущерба.

Окружной суд установил, что представленные в деле доказательства не свидетельствуют о том, что целью ответчика было нанесение ущерба чести и достоинству истца, а также нельзя говорить о нарушении правил профессиональной этики адвоката только на основании неверной идентификации событий.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (14)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии