Окружной суд: адвокат Пауль Керес не должен платить 15 000 евро по иску Каи Каллас(14)
Таллиннский окружной суд решением от 10 мая 2024 года отменил решение Харьюского уездного суда от 26 апреля 2023 года и вынес новое решение по аннулированной части, которым частично удовлетворил иск, сообщила RusERR пресс-секретарь Таллиннских судов.
Как ранее писал RusERR, причиной подачи иска послужило то, что Пауль Керес заявил в радиопередаче Kuku „Sihik“ 30 ноября 2021 года, будто бы премьер-министр Кая Каллас, как и Майлис Репс (экс-министр образования и науки от Центристской партии, которую судят по обвинению в мошенничестве и растрате государственных средств - ред.), устроила свой день рождения за счет государства.
По оценке как суда первой, так и второй инстанции, это утверждение не соответствует действительности, и в течение двух недель после вступления решения в силу Пауль Керес должен будет опубликовать в программе „Sihik“ следующее заявление: „Утверждение сделанное мной, Паулем Кересом, в программе „Sihik“ радиостанции Kuku 30 ноября 2021 года в 12 часов дня, о том, что премьер-министр Кая Каллас 17 июня 2021 года устроила день рождения за государственный счет, является ложным“.
А вот остальные требования истца суд отклонил, расходы по разбирательству в уездном суде стороны будут нести сами, хотя в прошлом году суд первой инстанции решил обязать Кереса оплатить издержки Каи Каллас на судебное разбирательство, которые составили 13 410 евро.
Согласно решению Харьюского уездного суда, Керес должен был заплатить и 15 000 евро в виде компенсации за моральный ущерб, окружной суд же отклонил требование истца о возмещении морального ущерба.
Окружной суд установил, что представленные в деле доказательства не свидетельствуют о том, что целью ответчика было нанесение ущерба чести и достоинству истца, а также нельзя говорить о нарушении правил профессиональной этики адвоката только на основании неверной идентификации событий.
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