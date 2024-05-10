10.05.2024, 21:03
ФОТО | В Вильянди автомобиль наехал на велосипедиста. 12-летний мальчик доставлен в больницу
В пятницу, 10 мая, около 15:30 в Вильянди на перекрестке улиц Пярна и Таллинна произошло дорожно-транспортное происшествие.
Сегодня днем в Вильянди водитель автомобиля Ford наехал на велосипедиста. Ехавший на велосипеде 12-летний мальчик получил травмы и был доставлен в больницу.
По предварительным данным, водитель Ford выезжал с второстепенной дороги на главную и не заметил 12-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде по дорожке. Мальчик был в шлеме, но получил травмы и был доставлен в больницу.
Управлявший машиной 36-летний мужчина не пострадал.