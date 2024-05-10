ФОТО | В Вильянди автомобиль наехал на велосипедиста. 12-летний мальчик доставлен в больницу

Сегодня днем в Вильянди водитель автомобиля Ford наехал на велосипедиста. Ехавший на велосипеде 12-летний мальчик получил травмы и был доставлен в больницу.

По предварительным данным, водитель Ford выезжал с второстепенной дороги на главную и не заметил 12-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде по дорожке. Мальчик был в шлеме, но получил травмы и был доставлен в больницу.