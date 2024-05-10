ВИДЕО и ФОТО | Задержанный иранскими властями эстонский моряк вернулся домой

13 апреля Стражи исламской революции захватили в Ормузском проливе грузовое судно, на борту которого, среди прочих, находился и Александр. Контейнеровоз шел под португальским флагом и следовал из порта Халифа в индийский порт Нава-Шева. Судно предположительно связано с израильским миллиардером Эялем Офером, сообщает BBC.

Оператор судна MSC подтвердил в тот же день, что Иран захватил корабль, и заявил, что „сотрудничает с соответствующими властями“ для безопасного возвращения судна и благополучия 25 членов экипажа.