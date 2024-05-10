10.05.2024, 18:31
ВИДЕО и ФОТО | Задержанный иранскими властями эстонский моряк вернулся домой(39)
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В пятницу вечером родственники встретили в таллиннском аэропорту Александра, который оказался в ловушке на корабле, попавшем в водоворот сложных отношений между двумя странами.
13 апреля Стражи исламской революции захватили в Ормузском проливе грузовое судно, на борту которого, среди прочих, находился и Александр. Контейнеровоз шел под португальским флагом и следовал из порта Халифа в индийский порт Нава-Шева. Судно предположительно связано с израильским миллиардером Эялем Офером, сообщает BBC.