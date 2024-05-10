Новости Эстонии
10.05.2024, 18:31

ВИДЕО и ФОТО | Задержанный иранскими властями эстонский моряк вернулся домой

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Супруга моряка: если бы не помощь МИДа, то я не знала бы что делать

В пятницу вечером родственники встретили в таллиннском аэропорту Александра, который оказался в ловушке на корабле, попавшем в водоворот сложных отношений между двумя странами.

13 апреля Стражи исламской революции захватили в Ормузском проливе грузовое судно, на борту которого, среди прочих, находился и Александр. Контейнеровоз шел под португальским флагом и следовал из порта Халифа в индийский порт Нава-Шева. Судно предположительно связано с израильским миллиардером Эялем Офером, сообщает BBC.

Оператор судна MSC подтвердил в тот же день, что Иран захватил корабль, и заявил, что „сотрудничает с соответствующими властями“ для безопасного возвращения судна и благополучия 25 членов экипажа.

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