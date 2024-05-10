Экономика
10.05.2024, 18:51

Налог на подслащенные напитки - это запрещенная государственная поддержка. Производители прохладительных напитков обратились в ЕС

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Налог на подслащенные напитки хотят ввести под предлогом улучшения показателей здоровья населения Эстонии.
Налог на подслащенные напитки хотят ввести под предлогом улучшения показателей здоровья населения Эстонии.
ФОТО: Alex Vog | Shutterstock.com via PuzzlePix

Адвокатское бюро Sorainen подготовило документ, согласно которому налог на подслащенные напитки противоречит законодательству Евросоюза. От имени Союза производителей прохладительных напитков Sorainen обратилось в Генеральный директорат Еврокомиссии по вопросам конкуренции. Законопроект указывает на предоставление незаконной государственной помощи, а правительство не обращалось за разрешением на предоставление государственной помощи, пишет издание Delfi Ärileht.

„На прошлой неделе в Рийгикогу состоялось первое чтение законопроекта о послащенных напитках, который, с нашей точки зрения, противоречит 107-й и 108-й статьям Договора о функционировании Европейского союза и представляет собой запрещенную государственную помощь, - сказал присяжный адвокат Аллар Йыкс, партнер адвокатского бюро Sorainen. - В случае с налогом на подслащенные напитки нет объективных оснований для предоставления налоговых льгот группам продуктов, которые напрямую конкурируют с облагаемыми налогом подслащенными напитками“.

Налогом, который планирует ввести правительство, будут облагаться лимонад, вода со вкусовыми добавками, сиропы, смузи, спортивные и энергетические напитки с содержанием более 5 г сахара на 100 мл. Законопроект предусматривает также облагать налогом не содержащие сахара напитки, которые содержат подсластители. При этом налогом не будут облагаться, например, соки, на 100% состоящие из плодов фруктов, подслащенные молочные и кефирные напитки и т. д.

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