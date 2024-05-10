Налог на подслащенные напитки - это запрещенная государственная поддержка. Производители прохладительных напитков обратились в ЕС(1)
Адвокатское бюро Sorainen подготовило документ, согласно которому налог на подслащенные напитки противоречит законодательству Евросоюза. От имени Союза производителей прохладительных напитков Sorainen обратилось в Генеральный директорат Еврокомиссии по вопросам конкуренции. Законопроект указывает на предоставление незаконной государственной помощи, а правительство не обращалось за разрешением на предоставление государственной помощи, пишет издание Delfi Ärileht.
„На прошлой неделе в Рийгикогу состоялось первое чтение законопроекта о послащенных напитках, который, с нашей точки зрения, противоречит 107-й и 108-й статьям Договора о функционировании Европейского союза и представляет собой запрещенную государственную помощь, - сказал присяжный адвокат Аллар Йыкс, партнер адвокатского бюро Sorainen. - В случае с налогом на подслащенные напитки нет объективных оснований для предоставления налоговых льгот группам продуктов, которые напрямую конкурируют с облагаемыми налогом подслащенными напитками“.