Налог на подслащенные напитки - это запрещенная государственная поддержка. Производители прохладительных напитков обратились в ЕС

„На прошлой неделе в Рийгикогу состоялось первое чтение законопроекта о послащенных напитках, который, с нашей точки зрения, противоречит 107-й и 108-й статьям Договора о функционировании Европейского союза и представляет собой запрещенную государственную помощь, - сказал присяжный адвокат Аллар Йыкс, партнер адвокатского бюро Sorainen. - В случае с налогом на подслащенные напитки нет объективных оснований для предоставления налоговых льгот группам продуктов, которые напрямую конкурируют с облагаемыми налогом подслащенными напитками“.

Налогом, который планирует ввести правительство, будут облагаться лимонад, вода со вкусовыми добавками, сиропы, смузи, спортивные и энергетические напитки с содержанием более 5 г сахара на 100 мл. Законопроект предусматривает также облагать налогом не содержащие сахара напитки, которые содержат подсластители. При этом налогом не будут облагаться, например, соки, на 100% состоящие из плодов фруктов, подслащенные молочные и кефирные напитки и т. д.