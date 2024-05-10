Суд признал Аллана Хантсома виновным в разведывательной деятельности против Эстонии

„Поскольку судебное разбирательство было закрытым, дополнительные обстоятельства раскрыть невозможно“, - сообщила пресс-секретарь Харьюского уездного суда Вийвика Сиплане.

В соцсетях со ссылкой на телефонный звонок Аллана Хантсома своей матери распространилась информация, что его приговорили к шести с половиной годам тюремного заключения.

Хантсом был задержан 7 декабря 2023 года и с тех пор находился в Таллиннской тюрьме. Ему были предъявлены подозрения в разведывательной деятельности против Эстонской Республики и поддержке таких действий.

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