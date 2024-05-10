ЧП и криминал
10.05.2024, 16:45

В Кохтла-Ярве мужчина напал с ножом на другого

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ФОТО: Eero Vabamägi | Eero Vabamaegi

В четверг, 9 мая, в Ида-Вирума был зафиксирован случай физического насилия с применением ножа.

Вчера, 9 мая, в полицию поступило сообщение о том, что в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве в ходе конфликта 47-летний мужчина ударил ножом другого мужчину.

Пострадавшему не потребовалась госпитализация.

Полицейские задержали подозреваемого 47-летнего мужчину.

Точные обстоятельства случившегося выяснятся в ходе уголовного производства.

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