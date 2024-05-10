В Кохтла-Ярве мужчина напал с ножом на другого

Вчера, 9 мая, в полицию поступило сообщение о том, что в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве в ходе конфликта 47-летний мужчина ударил ножом другого мужчину.

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