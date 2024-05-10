10.05.2024, 16:45
В Кохтла-Ярве мужчина напал с ножом на другого(1)
ФОТО: | Eero Vabamaegi
В четверг, 9 мая, в Ида-Вирума был зафиксирован случай физического насилия с применением ножа.
Вчера, 9 мая, в полицию поступило сообщение о том, что в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве в ходе конфликта 47-летний мужчина ударил ножом другого мужчину.
Пострадавшему не потребовалась госпитализация.
Полицейские задержали подозреваемого 47-летнего мужчину.
Точные обстоятельства случившегося выяснятся в ходе уголовного производства.
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