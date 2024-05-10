Новости Эстонии
10.05.2024, 15:15

Флаг СССР, буква Z и георгиевские ленты. Какие нарушения зафиксировала полиция 9 мая?

 
9 мая на Военном кладбище. Патруль полиции проверила этого человека. Это турист, ожидавший своего самолета, который пришел посмотреть на происходящее.
9 мая на Военном кладбище. Патруль полиции проверила этого человека. Это турист, ожидавший своего самолета, который пришел посмотреть на происходящее.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

По сообщению полиции, обстановка 9 мая в столице была в целом спокойной. О серьезных конфликтах и ​​происшествиях в полицию не сообщали, но нарушения общественного порядка и использование символов государства-агрессора все же отмечены. Обнаружены нарушения и в социальных сетях. За что привлекали к ответственности жителей Эстонии в этом году? В материале RusDelfi.

За символы агрессии — штраф или заключение

9 мая полиция усиленными силами дежурила в Харьюмаа и Ида-Вирумаа для обеспечения общественного порядка и предотвращения беспорядков, рассказал RusDelfi руководитель Нарвской патрульной службы Сильвер Пялсинг.

„О серьезных конфликтах и ​​происшествиях нам не сообщали, но нельзя сказать, что день прошел для полиции мирно. Мы отреагировали на десятки случаев по всей Эстонии, связанных с нарушением общественного порядка и использованием символов государства-агрессора“, — рассказывает руководитель патрульной службы.

Статистика Департамента полиции и погранохраны также подтверждает, что именно в мае происходит больше всего нарушений, связанных с символикой, особенно 9 мая.

„Мы обязательно отреагируем на все подобные инциденты и возбудим по ним дела“, — заверил Сильвер Пялсинг и уточнил, что 9 мая в Ида-Вирумаа было зарегистрировано восемь случаев

RusDelfi
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