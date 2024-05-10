Флаг СССР, буква Z и георгиевские ленты. Какие нарушения зафиксировала полиция 9 мая?

По сообщению полиции, обстановка 9 мая в столице была в целом спокойной. О серьезных конфликтах и ​​происшествиях в полицию не сообщали, но нарушения общественного порядка и использование символов государства-агрессора все же отмечены. Обнаружены нарушения и в социальных сетях. За что привлекали к ответственности жителей Эстонии в этом году? В материале RusDelfi.