Флаг СССР, буква Z и георгиевские ленты. Какие нарушения зафиксировала полиция 9 мая?
По сообщению полиции, обстановка 9 мая в столице была в целом спокойной. О серьезных конфликтах и происшествиях в полицию не сообщали, но нарушения общественного порядка и использование символов государства-агрессора все же отмечены. Обнаружены нарушения и в социальных сетях. За что привлекали к ответственности жителей Эстонии в этом году? В материале RusDelfi.
За символы агрессии — штраф или заключение
9 мая полиция усиленными силами дежурила в Харьюмаа и Ида-Вирумаа для обеспечения общественного порядка и предотвращения беспорядков, рассказал RusDelfi руководитель Нарвской патрульной службы Сильвер Пялсинг.
„О серьезных конфликтах и происшествиях нам не сообщали, но нельзя сказать, что день прошел для полиции мирно. Мы отреагировали на десятки случаев по всей Эстонии, связанных с нарушением общественного порядка и использованием символов государства-агрессора“, — рассказывает руководитель патрульной службы.
Статистика Департамента полиции и погранохраны также подтверждает, что именно в мае происходит больше всего нарушений, связанных с символикой, особенно 9 мая.