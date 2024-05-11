Эстонской молодежи расскажут о возможностях восстановительного правосудия

С марта 2023 года в рамках проекта „i-RESTORE 2.0“ в Департаменте соцстрахования действует молодежный совет, в который входят16-21-летние люди с опытом неоднократного взаимодействия со службой защиты детей, правовой системой и/или социальными услугами в прошлом.

„Восстановительное правосудие – это способ разрешения конфликтов и правонарушений, который помогает предотвратить эскалацию и сгладить причиненный ущерб. В прошлом году в рамках восстановительного правосудия было рассмотрено 167 случаев, большинство из которых – 86% – были связаны с несовершеннолетними. Однако ситуаций, которые до нас не доходят, намного больше, - пояснила руководитель проекта и координатор услуги детских учреждений закрытого типа Сандра Суттинг. – Именно поэтому мы считаем, что лучше всего повысить осведомленность молодежи о восстановительном правосудии как способе решать конфликты, смогут представители самой целевой группы“.

С апреля 2024 года партнером департамента по восстановительному праву выступает НКО Sa Suudad, в задачи которого входит совместное с молодыми людьми создание инфокампании и распространение в соцсетях.

„Целью работы НКО Sa Suudad является поддержка молодежи, которой трудно постоять за себя, сделать их голос слышнее. Мы рады, что департамент сделал шаг навстречу и доверил организацию молодежной кампании самой целевой группе“, - говорит член правления объединения Энелин Линнас. Кампания продлится с мая по сентябрь и все публикации на эту тему в аккаунтах НКО и департамента будут созданы самими молодыми людьми.

Что такое восстановительное правосудие?

Это метод разрешения конфликтов, который не всегда замещает собой формальные действия, но является эффективным способом обрести заново душевное спокойствие, оставить проблему позади и жить дальше.

Этот способ можно использовать: