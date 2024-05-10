Таллиннская горуправа утвердила старейшин районов Хааберсти и Мустамяэ

Старейшина района Хааберсти Анна Леванди в 1987 году окончила Московский институт физической культуры и спорта по специальности „Физическая культура и спорт“. До вступления в должность старейшины Леванди работала руководителем и тренером школы фигурного катания Rocca al Mare Uisukool.

По словам Анны Леванди, на посту старейшины района ей предстоит заниматься решением многих задач по улучшению качества жилой среды в Хааберсти. „Важным приоритетом для меня является ситуация в школах, особенно благополучие педагогов, защита их прав и интересов. Также буду способствовать улучшению условий для физической активности и возможностей проведения досуга в районе Хааберсти“, – сказала Леванди.

Старейшина района Мустамяэ Марья-Лийза Вейзер в 2006 году окончила юридический факультет университета Audentes, получив квалификацию, соответствующую степени магистра права. Ранее Вейзер работала главным юристом городской управы Кохтла-Ярве, была также председателем волостного собрания Люганузе и советником министра народонаселения в Министерстве внутренних дел. С 2021 года она руководила волостью Люганузе.

По словам Марьи-Лийзы Вейзер, важно, чтобы жители чувствовали, что управа района Мустамяэ работает в их интересах, а бюджетные средства используются рационально и на благо горожан. „Предстоит много работы. В Мустамяэ, среди прочего, необходимо решить вопрос парковочных мест, разработать транспортные решения для новых застроек и дать новый импульс реновации панельных домов“, – отметила Вейзер.

Районные старейшины избираются на срок до завершения полномочий нынешней городской управы.

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