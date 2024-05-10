Два крупных промышленных предприятия сокращают работников

Компания Exmet Services, принадлежащая одному из самых богатых бизнесменов Эстонии Андресу Сонну, объявила о сокращении 24 человек, преимущественно сварщиков.

Компания E-Betoonelement, которая прошлой весной закрыла завод в Тамсалу и провело масштабные сокращения, сокращает еще 73 человека.

По данным Кассы по безработице, предприятие сокращает 59 должностей на заводе в Харку, 2 на заводе в Тамсалу и 12 в администрации.

Подробнее читайте ЗДЕСЬ (на эстонском языке).

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