„Хотели как лучше, получилось как всегда“. Как в Эстонии относятся к требованию о прикрепленной к пластиковой бутылке крышке

Согласно директиве Европейского союза, направленной на сокращение объема пластиковых отходов, пластиковые бутылки емкостью до трех литров должны продаваться с прикрепленными крышками, при этом как именно крышка крепится к упаковке - каждый производитель решает сам. Яанус Виханд, глава компании A. Le Coq, которая производит в год порядка 45 млн штук продукции с такими крышками, сказал, что в связи с новыми правилами, им пришлось, наоборот, добавить в производство примерно на семь тонн больше пластика в год.

„Скажем так, хотели как лучше, получилось как всегда“, - сказал Виханд, подчеркнув, что с точки зрения охраны природы эта инициатива - прямая противоположность тому, как должно быть.

Далеко не всем потребителям нравится новый дизайн бутылок - по словам главы A. Le Coq, большинство обращений поступает от клиентов, которых не устраивает такое решение: „А в случае с соками Aura люди часто пишут, мол, зачем мы придумали эту глупость. И тогда приходится извиняться и объяснять, что это закон, который мы должны соблюдать“.

В компании Eesti Pandipakend, которая в Эстонии отвечает за сбор тары, говорят, что после введения новых правил (подразумевается, что если теперь крышка прикреплена к бутылке, то она обязательно попадет в переработку) разница не заметна — глава компании Каупо Карб отметил, что еще до вступления этого требования в силу по большей части люди сдавали бутылки с крышкой.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.