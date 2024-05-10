Часть таксистов в Таллинне не владеет не только эстонским, но и английским или русским языками. Но клиенты жалуются слишком редко(6)
Поскольку Закон об общественном транспорте не требует от таксистов подтверждения знания эстонского языка (требование к водителям такси владеть эстонским языком было исключено из Закона об общественном транспорте В 2016 году, - прим.), проверки неравномерны: Таллинн, например, приглашает претендентов на получение карточки таксиста на собеседование, в то время как некоторые самоуправления выдают разрешения без проверки языковых навыков — по словам таллиннских таксистов, в Маарду и Кейла, например, получить разрешение легче. Языковой департамент называет ситуацию критической, тогда как Министерство образования, разрабатывающее поправки к Закону о языке, не считает проблему серьезной.
Языковой департамент проверяет языковые навыки таксиста только на основании жалобы, однако часть вызванных не являются на собеседование, и принудить к этому нельзя — кроме того, Языковой департамент может лишь вынести предупреждение и вызвать водителя на повторную проверку через год, но он не может наложить штраф или возбудить производство об аннулировании карты таксиста.
Таким образом, водитель, не владеющий местным языком, может продолжать водить такси даже после вмешательства Языкового департамента, а многие иностранные водители покидают страну к тому времени, когда нужно явиться для подтверждения улучшенных языковых навыков.
„Нам кажется, что с точки зрения клиентов было бы разумнее всего вернуть языковое требование в статью 57 Закона об общественном транспорте“, – сказал гендиректор Языкового департамента Ильмар Томуск, отметив, что это предложение обсуждалось и два года назад, но политический консенсус достигнут не был.
Главный эксперт отдела языковой политики министерства Кятлин Кыверик сообщила, что в ходе анализа Закона о языке выяснилось, что число жалоб на незнание эстонского языка невелико по сравнению с потреблением услуги — например, Bolt отметил, что жалобы на незнание эстонского языка составляют около 0,2% по сравнению с потреблением услуги, в то время как в сфере торговли жалоб на незнание языка в четыре-пять раз больше.
„Вероятно, проблема гораздо серьезнее, чем число жалоб, которые мы получаем“, – сказал Ильмар Томуск, отметив, что политика, требующая от таксистов подтверждения знания языка только после жалобы клиента, не совсем верна. „Если у нас в Таллинне используются три языка – эстонский, русский и английский, а таксист не говорит ни на одном из них, он не может, например, позвонить спасателям, не может понять знаки с информацией об объездах, изменениях в движении“, – перечислил Томуск возможные риски.
В конце апреля правительство решило не поддерживать проект поправок к Закону о языке и Закону об общественном транспорте, инициированный в марте этого года парламентской фракцией „Отечество“ — в нем, помимо прочего, предусматривались языковые требования к водителям, работающим через платформы.
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